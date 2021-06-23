عاجل.. المعاينة الأولية لحريق الصوب الزراعية: احتراق 7 سيارات

أوضحت المعاينة الأولية للنيابة العامة في حادث حريق الزراعات المحمية التابع لوزارة الزراعة، عن احتراق 7 سيارات بشكل كامل، وجرت السيطرة على الحريق الذي نشب في بعض السيارات المتهالكة بمقر الزراعات المحمية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمنطقة الدقي بجوار نادي الصيد.

ووصل لمقر الحريق سبع سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف، والتهم الحريق السيارات المتهالكة التي نشب بها الحريق قبل السيطرة عليه بعد ساعتين من اندلاعه.

كما تواجد السيد القصير وزير الزراعة والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقيادات الوزارة بمقر الحريق، وحاول مسؤولو الحماية المدنية التابعون لوزارة الزراعة السيطرة على الحريق، إلا أن الحريق لم ينطفئ الا باستخدام سيارات المطافي.

ووصل مقر حريق وزارة الزراعة مدير أمن الجيزة ورئيس المباحث وفريق من النيابة العامة.

وبدأ الحريق في الساعة الثامنة والنصف في سيارات متهالكة، والتهمت ألسنة اللهب السيارات وبعض الأخشاب والخردة بجوارها، كما التهمت أجزاء من صوبة بجوار الحريق، وجرى فصل الكهرباء عن الموقع.