انتعاش السياحة بفنادق الغردقة بجنسيات أجنبية جديدة

شهدت فنادق الغردقة انتعاشة في حركة السياحة الخارجية من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والتشكيك ولأول مرة رحلات طيران من المجر ومولدفا ومقدونيا وكازاخستان، حيث استقبل مطار الغردقة الأسبوع الجاري ما يقرب من 190 ‪ رحلة طيران قادمة من دول أوربية تقل الآلاف

وأشار نبيل حسين الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر، إلى أن فنادق الغردقة تشهد رواجا سياحيا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية ولأول مرة من أسواق سياحية جديدة من المجر ومولدفا ومقدونيا وكازخستان، وذلك منذ جائحة كورونا، حيث نجحت مساعي الدولة المصرية في فتح أسواق سياحية جديدة نظرا لقرارات الإغلاق الكلي والجزئي وتوقف حركة الطيران من عدد من الدول الأوروبية.

وقال حسين، في حديثه لـ«الوطن»، إن نسبة الإشغالات بالفنادق وصلت إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 50 بالمائة وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، مؤكدا على أن الغردقة هي مقصد سياحي للعديد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية لما تمتلكه من مقومات طبيعية وسياحية تجعلها محط أنظار السائحين، خاصة بعد إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها الفنادق السياحية بالغردقة.

ولفت إلى أن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها فنادق الغردقة دفعت عددا كبيرا من الأسواق العالمية المصدرة للسياحة بالسماح لمواطنيها بزيارة منتجعات الغردقة في ظل الإشادات الدولية المستمرة بأمن وأمان مدينة الغردقة السياحية.