3 مزايا قد لا تعرفها عن «واتساب» منها الرسائل المخفية

يحتوي تطبيق واتساب WhatsApp على العديد من المميزات التي لا يستخدمها الكثير من الناس الاستفادة منها. وقال موقع the sun إن هناك ثلاثة من أفضل مميزات واتساب WhatsApp التي يمكن أن تحسن تجربة المراسلة بشكل عام.

واستعرض الموقع هذه المميزات كالتالي:

1-جعل رسائل WhatsApp تختفي

يتيح لك واتساب WhatsApp إرسال رسائل تختفي تدمر نفسها بعد أسبوع، فهو يشبه إلى حد ما رسائل Snapchat، مما يعزز خصوصيتك عن طريق التخلص من الرسائل التي يحتمل أن تكون حساسة.

عند تمكين اختفاء الرسائل، فإنها تختفي بعد سبعة أيام - على الرغم من أن الرسائل المرسلة قبل تغيير الإعدادات لن تتأثر.

ولتفعيل هذه الميزة افتح دردشة WhatsApp، واضغط على اسم جهة الاتصال، ثم اضغط على الرسائل المختفية إذا طُلب منك ذلك، فانقر فوق متابعة.

حدد تشغيل ويمكنك تعطيله بنفس الطريقة.

2- «بث» رسائل WhatsApp

حيث يمكنك إعداد «قوائم البث» لإرسال رسائل إلى عدة أشخاص في وقت واحد، وسترسل ميزة «البث» غير المعروفة نفس الرسالة إلى الكثير من جهات الاتصال دون الحاجة إلى إعداد دردشة جماعية.

وتعد قوائم البث طريقة رائعة لتجنب وجود عدد كبير جدًا من الدردشات الجماعية ولكن تظل قادرًا على إخبار الأشخاص بنفس المعلومات.

على سبيل المثال، ربما تريد الإعلان عن حفل أو عيد ميلاد أو اجتماع أو مناسبة، والأهم من ذلك، لا يرى أي شخص آخر ردود المستلم.

يوضح WhatsApp: «عندما يردون، ستظهر كرسالة عادية في شاشة الدردشات».

ويمكن تشغيلها للهواتف العاملة بنظام iOS من خلال الانتقال إلى شاشة الدردشات وانقر على قوائم البث الموجودة على يسار الشاشة أسفل شريط البحث، ثم أنقر فوق قائمة جديدة، وحدد جهات الاتصال التي تريدها ثم أنقر فوق «إنشاء»، ثم اكتب الرسالة التي تريد إرسالها إليهم جميعًا.

تشغيل الخاصية للهواتف العاملة بنظام Android:

انتقل إلى شاشة الدردشات ثم انقر فوق القائمة، ثم انقر فوق بث جديد وأضف جهات الاتصال ذات الصلة قبل الإنشاء.

3- وضع إشارة مرجعية على رسائل WhatsApp

في بعض الأحيان يمكن أن تضيع الرسائل المهمة في سلسلة من المحادثات، ويحتوي WhatsApp على ميزة تتيح لك وضع إشارة مرجعية على الرسائل بحيث يمكنك العثور عليها بسهولة في قسم الرسائل المميزة بنجمة في الدردشة، كما أن هذا مفيد إذا كنت بحاجة إلى تذكر تاريخ معين أو حتى مكان لقاء.

ولاستخدام الميزة انتقل إلى شاشة الدردشات وانقر على الدردشة ذات الصلة، وابحث عن الرسالة التي تريد وضع إشارة عليها واستمر في الضغط عليها.

يجب أن تظهر قائمة وتحتاج إلى النقر فوق «نجمة»، ثم انقر فوق اسم جهة الاتصال أعلى الدردشة لفتح قائمة المعلومات حيث ستجد قسمًا يسمى الرسائل المميزة بنجمة.