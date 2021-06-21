ميزة جديدة من «واتساب» لتقليل مساحة تخزين النسخ الاحتياطية

يخطط تطبيق واتساب WhatsApp، لتوفير ميزات جديدة لملايين من مستخدميه، لإضافة تغييرات على إصدار نظام التشغيل أندرويد Android الخاص به.

وقال موقع BGR.in، إن واتساب WhatsApp ستغير نظام النسخ الاحتياطي للدردشة لمستخدمي Android.

وأضاف أن هذا التحديث سيتوقف عن إجراء نسخ احتياطي لتحديثات حالة واتساب WhatsApp.

وتأتي معلومات من تقرير صادر عن موقع WaBetaInfo، الذي يشير إلى أن القدرة الجديدة هي حاليًا جزء من واتساب WhatsApp للإصدار التجريبي من Android.

ويُقترح أن يبدأ تطبيق واتساب WhatsApp في تجنب النسخ الاحتياطي لتحديثات الحالة لتوفير مساحة التخزين عندما ينسخ المستخدم بيانات التطبيق احتياطيًا.

ومن الملاحظ أن الأشخاص يميلون إلى تحميل مقاطع الفيديو كحالة، ما قد يؤدي إلى زيادة النسخ الاحتياطي، ويمكن أن تساعد قدرة WhatsApp هذه الأشخاص في الحد من مشكلة التخزين في أثناء إنشاء النسخة الاحتياطية على Google Drive «الذي يحتوي على قدر مناسب من التخزين»، قد يتغير هذا أيضًا.

وقد يبدأ واتساب WhatsApp في نسخ البيانات احتياطيًا على الهاتف الذكي للمستخدم، وبالتالي فإن عدم حفظ حالة WhatsApp المختفية قد يكون له معنى الآن.

وحاليًا، يدعم WhatsApp for Android الرسائل والوسائط وحتى حالات المستخدمين، هذا ليس هو الحال مع إصدار iOS الخاص بالتطبيق؛ إذ لا يشمل الوسائط المختفية التي يشاركها الأشخاص.

وتعد الميزة الجديدة حاليًا جزءًا من WhatsApp for Android الإصدار التجريبي 2.21.13.6.، ومع ذلك لا توجد معلومات حول موعد إصداره رسميًا لجميع المستخدمين.

وأعلن تطبيق واتساب في وقت سابق، أنه يعمل على إضافة عددا من الميزات لكل من Android وiOS؛ إذ ذكر موقع the indian express، أن الشركة أكدت مؤخرًا أنها ستوسع ميزة الرسائل المختفية، وستضيف أيضًا خيار «العرض مرة واحدة»، ومن المتوقع أيضًا إضافة ميزة الاتصال إلى إصدار الويب من واتساب.