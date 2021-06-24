«لو نسيت تقفله».. خطوات الخروج من حساب Gmail عن بعد

هناك العديد من الأوقات التي تنسى فيها تسجيل الخروج من حساب Google أو Gmail الخاص بك من جهاز آخر، وتخشى أن يتمكن شخص ما من الوصول إلى المستندات الهامة والبيانات الأخرى.

وقال موقع the indian express إنه لا داعي للقلق لأن جوجل Google توفر خيارًا لتسجيل الخروج من حسابك عن بُعد، وهو ما يمكنك القيام به باستخدام هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر.

وأوضح أن خطوات تسجيل الخروج من حساب Google أو Gmail الخاص بك عن بُعد تأتي في الخطوات التالية:

الخطوة 1: افتح تطبيق Gmail على هاتفك الذكي واضغط على أيقونة ملفك الشخصي، الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، ثم الضغط على «إدارة حساب Google الخاص بك»، أو يمكنك زيارة قسم إعدادات هاتفك الذكي> مرر لأسفل> انقر على «Google» وهنا ستجد نفس الخيار.

الخطوة 2: بمجرد النقر فوق «إدارة حساب Google الخاص بك»، ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة حساب Google وهنا ستلاحظ خيارات مثل الصفحة الرئيسية والمعلومات الشخصية والأمان والمزيد.

الخطوة 3: عليك التوجه إلى «الأمان» عن طريق التمرير يمينًا على الشاشة.

الخطوة 4: قم بالتمرير لأسفل حتى تجد قسم «أجهزتك» ثم انقر فوق «إدارة الأجهزة»، وسترى الآن قائمة بالأجهزة التي تم تسجيل دخولها حاليًا إلى حسابك في Google أو Gmail.

الخطوة 5: إذا اكتشفت أن جهازًا غير معروف لديه حق الوصول إلى حسابك، فيمكنك إبطال الوصول عن بُعد من خلال النقر على أيقونة ثلاثية النقاط > تسجيل الخروج. سيتم سؤالك مرة أخرى عما إذا كنت تريد تسجيل الخروج أم لا، لذلك إذا نقرت بطريق الخطأ على زر تسجيل الخروج، فلن يحدث شيء.

بمجرد النقر نقرًا مزدوجًا على زر «تسجيل الخروج»، قد تعرض Google رسالة تقول لكن ربما لا يزال بإمكان بعض التطبيقات الوصول.

ولقد منحت تطبيقات الجهات الخارجية حق الوصول إلى حساب Google الخاص بك، فإذا تم تثبيت تطبيق جهة خارجية على هذا الجهاز، فقد يظل هذا التطبيق مستخدمًا للوصول إلى حسابك. يمكنك إبطال الوصول إلى التطبيقات التي قد تكون مثبتة على الجهاز.

هذا يعني بشكل أساسي أن التطبيقات التي استخدمتها لتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك ستظل قابلة للاستخدام على هذا الهاتف حتى إذا قمت بتسجيل الخروج من حساب Google الخاص بك. لذلك، إذا كنت تقوم بالتبديل من هاتف قديم، فتأكد من أنك تقوم بتسجيل الخروج من جميع التطبيقات.