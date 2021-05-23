«منها Gmail».. اعرف مميزات أفضل 5 حسابات بريدية إلكترونية مجانية

مع العمل عبر الوسائط الإلكترونية والعمل عن بعد واستخدام المراسلات الإلكترونية لإنهاء الأعمال، يعتمد عدد كبير من الأشخاص على استخدام خدمات البريد الإلكتروني التي تتميز بعدة مميزات مجانية.

موقع «insider»، يقول إن هناك قلة مختارة من برامج الرسائل الإلكترونية سيطرت على المساحة بفضل ميزاتها الموثوقة والواجهات القابلة للتخصيص وخيارات التخزين الشاملة، حيث استعرض الموقع أفضل حسابات البريد الإلكتروني المجانية، حيث يحتل «Gmail» و«Microsoft Outlook» من جوجل مقدمة القائمة، وفيما يلي أفضل 5 الحسابات للبريد الإلكتروني:

1- بريد جوجل

يعد Gmail خيارًا أفضل لعدة أسباب، منها أنه مجاني وقابل للتخصيص ويمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى مساحة عمل Google الكاملة «المعروفة سابقًا باسم G Suite»، ويستخدم أكثر من مليار شخص يستخدمون Gmail في جميع أنحاء العالم.

ومن الميزات التي تجعل Gmail مميزًا:

- جدولة الإرسال والتي تتيح للمستخدمين إمكانية جدولة وقت إرسال بريد إلكتروني.

- جدولة Gmail لإرسال الصفحة

بدلاً من إرسال بريد إلكتروني على الفور، يمكنك جدولته للخروج في وقت محدد، «ميرا جبل / من الداخل».

- ردود تلقائية خارج المكتب

بحث متقدم عبر شريط الأدوات للعثور على رسائل بريد إلكتروني محددة.

- 15 غيغابايت من التخزين المجاني.

-الوصول دون اتصال «مع جوجل كروم».

-يوفر عامل تصفية البريد العشوائي الأمان ضد التصيد والأخطاء.

-القدرة على تأجيل رسائل البريد الإلكتروني في وقت لاحق.

- مشاركة الملفات مباشرة من Google Drive مع مستلمي البريد الإلكتروني دون مغادرة مربع الرسالة.

-تصفية رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى فئات للعروض الترويجية والاجتماعية والتحديثات.

-تراجع عن الإرسال.

-إرسال رسائل بريد إلكتروني سرية تنتهي صلاحيتها خلال فترة زمنية محددة عند الاستلام.

كما يتميز Gmail بواجهة قابلة للتخصيص بدرجة عالية وتصميم أنيق، إلا أن نظام وضع العلامات الخاص به يمكن أن يستخدم بعض الأعمال، وغالبًا ما يتعين على المستخدمين تخصيص الملصقات وتصفية رسائل البريد الإلكتروني يدويًا في مجلدات، بدلاً من قيام الخدمة بذلك بشكل حدسي.

2- بريد Microsoft Outlook:

يحتوي Microsoft Outlook على مجموعة كبيرة من الميزات التي يمكن أن تكون مفيدة بشكل لا يصدق، أو ساحقة لأولئك الذين يريدون خدمة بريد إلكتروني أبسط.

ويتكامل Outlook مع برامج Microsoft الأخرى مثل Office و OneDrive و Skype و Calendar و PayPal و DocuSign .

فيما يلي الميزات التي تجعل Outlook مميزًا:

-جدولة الإرسال «حيث يمكن للمستخدمين جدولة وقت إرسال بريد إلكتروني».

-ردود تلقائية خارج المكتب

وظيفة البحث المتقدم عبر شريط الأدوات للعثور على رسائل بريد إلكتروني محددة.

- 15 غيغابايت من السعة التخزينية المجانية «يحصل المشتركون على 50 جيغابايت».

الوصول دون اتصال «عبر تطبيق Outlook Web».

- يوفر عامل تصفية البريد غير الهام الأمان ضد التصيد والأخطاء.

- القدرة على تأجيل رسائل البريد الإلكتروني في وقت لاحق.

-التصفية التلقائية للبريد الإلكتروني (ينظم Outlook رسائل البريد الإلكتروني التي يراها مهمة للانتقال إلى "البريد الوارد المركز").

- يعمل بسلاسة مع التطبيقات الأخرى ذات الصلة بـ Microsoft داخل النظام الأساسي.

- قدرات التحرير المماثلة التي سيجدها المستخدمون في Microsoft Word

على عكس Gmail، فإن قالب Outlook لردود البريد الإلكتروني التلقائية مقيد ولا يقدم العديد من الخيارات.

ومع ذلك ، فإن قدرتها على تصفية رسائل البريد الإلكتروني وتصنيفها والعثور عليها تضعها في مرتبة أعلى من البقية.

3- بريد «iCloud»

يعرف معظم مستخدمي Apple خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بـ«iCloud»، لكن ليس لديهم واحدة، حيث إنه يمكنك إعداد حساب بريد إلكتروني على iCloud في بضع دقائق، كما أن خدمة البريد الإلكتروني في iCloud مخصصة لأي شخص يبحث عن خيار بدون زخرفة يمكنه إنجاز وظائف البريد الإلكتروني الأساسية دون الكثير من الجلبة.

فيما يلي الميزات التي تجعل iCloud مميزًا:

- ردود تلقائية خارج المكتب.

- 5 جيجابايت من السعة التخزينية «يمكن شراء مساحة إضافية على أقساط شهرية أو سنوية».

- يوفر عامل تصفية البريد غير الهام الأمان ضد التصيد والأخطاء

يمكن إعداد المرشحات بسهولة باستخدام القواعد، والتي يمكن العثور عليها في الشريط الجانبي.

الوصول إلى تطبيقات Apple مثل محرك iCloud والملاحظات والتذكيرات والصور والتقويم وجهات الاتصال.

يمكن مزامنتها مع أي جهاز iOS.

-التصميم البسيط سهل الاستخدام.

-يسمح للمستخدمين بتعيين مرسلي «VIP».

ويعد أكبر عيب في خدمة البريد الإلكتروني على iCloud، أنه يجب أن يكون لديك جهاز Apple للوصول الكامل إلى جميع ميزاته، ولا يمتلك حساب بريد iCloud الإلكتروني أيضًا القدرة على جدولة إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو تأجيل رسائل البريد الإلكتروني لوقت لاحق أو الوصول إلى البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال، ومع ذلك، إذا كان لديك معرف Apple، فإن الاشتراك في iCloud هو أسهل وأسرع طريقة للحصول على عنوان بريد إلكتروني.

4- بريد بروتون ميل

يجب على المستخدمين الذين يبحثون عن مثال لأمان البريد الإلكتروني ألا ينظروا إلى أبعد من ProtonMail .

وتتمثل مهمة ProtonMail في تزويد المستخدمين بالخصوصية والأمان، مما جعلها مفضلة لدى الصحفيين والشخصيات الحكومية.

كما يتم تشفير جميع رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا ما لم يتم تحديدها بخلاف ذلك ، مما يجعلها الخيار الأفضل لأي شخص يتطلع إلى ضمان أمان مراسلاتهم ، ولكن يمكنه أيضًا التغاضي عن افتقار الخدمة إلى الميزات الإضافية.

فيما يلي الميزات التي تميز ProtonMail:

- تشفير شامل لكل بريد إلكتروني، حتى مع أولئك الذين ليس لديهم ProtonMail.

-بيانات البريد الإلكتروني المشفرة.

- تواريخ انتهاء صلاحية البريد الإلكتروني «يحذف البريد الإلكتروني تلقائيًا بعد فترة زمنية معينة ، تتراوح من ساعة واحدة إلى 28 يومًا».

- يتلقى المستلمون كلمة مرور لمرة واحدة للوصول إلى بريد إلكتروني مشفر.

- تسجيل مجهول.

وهناك بعض الجوانب السلبية لاستخدام ProtonMail، مثل القدرة فقط على إرسال ما يصل إلى 150 رسالة في اليوم، وبسعة 500 ميجابايت فقط ، تعد مساحة تخزين البريد الإلكتروني المجانية سيئة للغاية مقارنة بالخدمات الأخرى. لا توجد أيضًا طريقة لتصفية الرسائل في أكثر من ثلاثة مجلدات.

5-بريد «ياهو»:

لا تتجاهل Yahoo Mail حتى الآن، ظل موقع Yahoo مكتوبًا لفترة أطول من العديد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني الآخرين، ولكنه لا يحصل على رصيد كافٍ لميزاته وخيارات التخزين الضخمة.

وفي السنوات الأخيرة، ألغت «ياهو» الإعلانات المبهرجة بطول الصفحة للحصول على واجهة بريد إلكتروني أكثر قوة ومصقولة تشبه منافسيها.

فيما يلي الميزات التي تميز Yahoo:

- جدولة الإرسال «حيث يمكن للمستخدمين جدولة وقت إرسال بريد إلكتروني».

-ردود تلقائية خارج المكتب.

-1 تيرابايت من التخزين المجاني «أكثر بكثير من معظم المزودين».

-يوفر عامل تصفية البريد غير الهام الأمان ضد التصيد والأخطاء

سهولة توصيل التطبيقات الخارجية، مثل Google Drive و Dropbox.

-عنوان بريد إلكتروني يمكن التخلص منه «يمكن للمستخدمين إنشاء ما يصل إلى 500 عنوان بريد إلكتروني يمكن التخلص منها ولا يمكن ربطها مرة أخرى بحسابهم الأساسي».

- مجلدات وتخطيطات قابلة للتخصيص.

- القدرة على إلغاء الاشتراك بسهولة من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بك.

- لوحة مفاتيح GIF

- استيراد جهات الاتصال من مواقع مثل Facebook.

- قدرات الرسائل القصيرة والرسائل النصية.

- تتبع الحزم والبريد داخل تطبيق Yahoo Mail .

وأكبر عيب ياهو هو أنه يمكن، في بعض الأحيان، أن يكون عربات التي تجرها الدواب وبطيئة، ولا يعد إنشاء المرشحات أمرًا بديهيًا مثل المنافسين الآخرين، مما يجعل المؤسسة تستغرق وقتًا طويلاً.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إضافة Yahoo Mail إلى المزيج، فإن التطبيق يجعل من السهل دمج علب الوارد الأخرى «Gmail ، AOL ، Outlook» كلها في مكان واحد.