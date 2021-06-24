زوجة مصطفى فهمي تنشر صورا من كواليس تصوير «الحرير المخملي»

نشرت فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي صورا له من كواليس مسلسل «الحرير المخملي» المقرر عرضة منتصف يوليو المقبل.

وعلقت قائلة: «من كواليس تصوير المسلسل الدرامي المنتظر (الحرير المخملي) بطولة مصطفى فهمي وكوكبة فنية ومن إخراج أحمد حسن».

مسلسل «الحرير المخملي» بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري، والعمل عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

وينتمي المسلسل لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة وتدور أحداثة في فترة التسعينات، ويعد هذا المسلسل عودة للفنان مصطفى فهمي بعد غياب عامين عن الدراما التليفزيونية.

وتشهد هذه الفترة حالة من النشاط الفني للفنان مصطفى فهمي، حيث يشارك أيضا في فيلم «أهل الكهف» من بطولة الفنان خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وأحمد عيد، ومأخوذ عن رواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

تدور قصة فيلم «أهل الكهف» عن عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.