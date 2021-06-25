رئيس «حماية المنافسة»: السوق الحر لا يعني الانفلات.. ويجب ضبطه

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنَّ الجهاز يعود إنشاءه لقانون رقم 3 لعام 2005، حيث بدأ عمله في عام 2006 وتمتع بكوادر مختلفة مميزة، ويعد الأداة الاقتصادية الأولى للتنمية، لافتًا إلى أنَّ السوق الحر لا يعني الانفلات ولكن يجب ضبطه.

وأضاف «ممتاز»، خلال استضافته في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أمس الأربعاء، أنَّ القانون يوقع عقوبات رادعة على المحتكرين تؤدي للحد من المخالفات، مشددًا على أنَّه تمّ تغليظ العقوبة لتشمل الحصول على نسبة تصل إلى 12% من قيمة الشركة وقد تمّ الحكم على 4 شركات بأكثر من 5 مليارات جنيه، مبينًا أنَّ هذه كانت أكبر الغرامات التي فرضت على محتكرين لسلع بعد تحقيقات النيابة العامة

وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة، أنَّ القانون لا يوجد به مراقبة مسبقة على عمليات الاستحواذ لذا يتمّ مناقشة هذا الأمر أمام النواب حاليًا، مبينًا أنَّ كل الأجهزة في المنطقة تتدخل لمناقشة الاستحواذ بين أي شركات، لافتًا إلى أنَّ مصر أوقفت الاستحواذ على أحد الشركات الطبية بسبب عدم رغبة الدولة الاستحواذ بشكل يضر السوق.

وأشار «ممتاز»، إلى أنَّ المادة الـ27 في الدستور تمنع المنافسات الاحتكارية، موضحًا أنَّ هذا شيء مطمئن للمستثمر الأجنبي، مبينًا أنَّ تقرير التنافسية العالمي يحدد بنود من ضمنها آلية المنافسة ومصر وضعها معقول وتقدمت في السنوات الأخيرة لكن هناك أشواط مستمرة، موضحًا أنَّ الجهاز فاز بعام 2014 بجائزة البنك الدولي في كيفية توعية الحكومة بالسياسات الداعمة للمنافسة، مشيرًا إلى أنَّ الجهاز يخاطب الحكومة لتعديل بعض السياسيات من أجل تحقيق منافسة أوسع في ظل رؤية مصر 2030.