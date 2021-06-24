4 وزيرات في يوم واحد.. حكومة على الهواء للتواصل مع المواطن

حرصت وزيرات البيئة والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والهجرة على الظهور في برامج التوك شو المختلفة والبرامج الإخبارية، من أجل تعريف المواطن بآخر المستجدات في حقائبهن الوزارية في ظل تنفيذ الدولة لرؤية 2030.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه كانت هناك ملفات لم تملك الوزارة أو بعض الجهات الجرأة في اقتحامها مثل ملف تكافؤ الفرص وغيرها، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما لديه جرأة في اقتحام المشكلات، والتوجيه بتوفير الموارد اللازمة لحل كل المشكلات، وهذا أمر تنتهجة الدولة المصرية، «لما نيجي نتكلم لازم نتكلم بأرقام، وحجم المشكلة قد إيه، والعمل على حلها سيتكلف إيه، وهل سيتم توفيره على مرحلة واحدة أو عدة مراحل».

وأضافت «القباج»، خلال حوارها في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على شاشة «الحياة»، أن هناك أسر في برنامج تكافل وكرامة، من تحليل قاعدة بياناتها، نجد أن الكثير من الشباب فيها، لا يكملون التعليم حتى الجامعة، كما أن نسبة دخول الجامعة لهذه الفئات، تكاد تكون أقل من 1%، ومعظم الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة متواجدة في الريف، والدولة ترغب في أشخاص متعلمة بدرجة عالية أكثر، لكن هناك بعض المشكلات التي قد تواجههم سواء الفقر أو الإعاقة.

إنشاء وحدات من مخلفات الحيوانات لإنتاج الغاز

فيما قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة انتهت من إنشاء 1800 وحدة منزلية لتحويل المخلفات الزراعية وروث الحيوان لغاز داخل منازل الفلاحين، وكذلك تحويله أيضًا لسماد عضوي، وهذا دخل بقوة ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري والذي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يُعزز فكرة الاقتصاد الدوارة أو الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، والذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

3 محاور لوزارة الهجرة في مبادة حياة كريمة

من جهتها قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاءت في وقتها لأن المصريين في الخارج كانوا ينتظرون الفرصة من أجل المشاركة في التنمية في مصر، وليثبتوا للقيادة السياسية أنهم يساندون الدولة، لافتة إلى أن المبادرة في الخارج تعمل على 3 محاور؛ الأولى هي التركيز على الأيقونات المصرية المهاجرة في الخارج مثل ليلى بنس المهاجرة في الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور هشام العسكري المهاجر المصري في الخارج، ويتم التجهيز حاليا لجمع التبرعات لحياة كريمة، وأكدت أنه سيتم اختيار مشروع يمس قلوب المصريين المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لتنفيذه في وقت قريب.

وأضافت «مكرم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المحور الثاني يهتم بالدراسين في الخارج، حيث تم تنظيم فعاليات كثيرة لتعريفهم بأنشطة الدولة ويعملون حاليا على الترويج للمبادرة في الخارج لأن الشباب خير سفراء لمصر في الخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أن المحور الثالث لمبادرة حياة كريمة ركز على على التواصل مع المصريين في الخارج الذين يريدون تولي رعاية قرى مصرية ضمن مبادرة حياة كريمة من أجل الارتقاء بحياة المواطنين فيها، لافتة إلى التواصل الدائم مع هؤلاء المصريين عبر تقنية زووم في ظل قيود السفر العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وزيرة التعاون تشرح تجربة مصر الفريدة في التمويل الإنمائي

في الوقت الذي قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي فريدة من نوعها، مبينا أن التمويل الإنمائي يقصد به التمويلات التي يتم الحصول عليها من خلال وكلاء للتنمية مثل وزير المالية الفرنسي والوكالة الأمريكية للإنماء أو من خلال البنك الإفريقي للتنمية، حيث يتم الاتفاق مع هذه الجهات من أجل تمويل مشروعات صرف صحي وإسكان ونقل وتعليم وغيرها من المشاريع.

وأضافت «المشاط» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أمس الأربعاء، أن هذه التمويلات منخفضة التكلفة وميسرة ويمكن سدادها على مدار 20 سنة مع وجود فترة سماح تترواح ما بين 5 إلى 6 سنوات، ويتم توجيهها إلى دول عديدة مبينة أن مصر رائدة في الحصول على هذه التمويلات بسبب قدرتها على تنفيذ مشروعات في وقت قصير وتضم المحفظة المالية لهذه التمويلات الإنمائية 25 مليار دولار مقسمة على 377 مشروعا.