وزيرة البيئة: أكبر من نصف مساحة الفيوم محميات طبيعية

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أبرز مشروعات الوزارة في محافظة الفيوم، وسبب إقدام الوزارة على إنشاء مشروعات عديدة في هذه المحافظة، فذكرت أن الفيوم بها أعلى نسبة من الفقر على مستوى الجمهورية مقارنة بمحافظات أخرى، كما أن الفيوم تُجسد لها في وزارة البيئة المحورين الهامين اللذين تحدث عنهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث دائما كان يتحدث عن مشكلات في الماضي عن التلوث أو مشكلة المخلفات، والمحور الثاني وهو الموراد الطبيعية، مؤكدة أن أكبر من نصف مساحة الفيوم محميات طبيعية.

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن هناك في الفيوم محميات طبيعية عديدة مثل محمية الريان ووادي الحيتان وبحيرة قارون، وغيرها من الأماكن، لذلك تعمل الوزارة على دمج المجتمع المحلي للعمل في تلك المحميات، وهو ما تحقق، بحيث يجري إنشاء كافتيريات وحمامات داخل المحمية، من أجل خدمة المواطنين الذين يدخلون هذه المحمية، وأن يكون مقدمي هذه الخدمات من المجتمع المحلي، أي السكان المحليين لمحافظة الفيوم.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه بالفعل ينشئ القاطنين في محافظة الفيوم بإنشاء كافتيريات وقائمين على تشغيلها، كما يتم العمل داخل هذه المحافظة على تحويل المخلفات لطاقة كهربائية أو سماد من الكربون بدون حرق حتى يتم استخدامهم في الأرض كسماد للنباتات، وهذه التكنولوجيا موجودة في العالم أجمع، وكانت مصر في حاجة لاستخدامها، لكن كان هناك عائق هو أن فكرة المخلفات في مصر لم تكن يتم عمل فرز لها، «كانوا بيحطوا المخلفات العضوية على الزراعية على البلاسيتك على الصلبة»، لذلك تم إنشاء مصنع للفرز.

وتابعت: «إحنا بنحاول بسرعة جذب المستثمر، وعشان ييجي لازم يشوف بعينه، طلعنا تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية، بسعر 140 قرش للكيلو وات، وهذا سيعمل عل قدوم استثمارات لـ 8 مصانع داخلة البلد باستثمارات 140 مليون دولار، عشان يخدوا المخلفات ويولدوا كهرباء والدولة تشتري عن كهرباء ده».