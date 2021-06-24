جدول مرتبات المعلمين يوليو 2021: الزيادة تتجاوز 600 جنيه

يترقب المعلمون، خلال أيام، صرف الحوافز السنوية بالزيادة الجديدة في شهر يوليو، بالإضافة إلى أن رواتب المعلمين يوليو 2021، ليست كسابقتها في يونيو أو باقي أشهر السنة الماضية، حيث تعتزم وزارة المالية زيادة رواتب المعلمين اعتبارا من الشهر القادم.

وحظيت مرتبات المعلمين بنصيب ضمن الزيادات التي جاءت في الموازنة المالية للعام الجديد 2021/2022، حيث تم تخصيص حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهري، بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه، لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه، واستهدفت الموازنة الجديدة زيادة الأجور ودعم الصناعة والتصدير والسلع التموينية.

الزيادة تتراوح من 306 و535 جنيها

جدول مرتبات المعلمين قبل وبعد الزيادة، كان محل تعليق مسؤول بـ«المالية»، حيث أشار إلى أن الزيادة في المرتب الأساسي تتراوح ما بين 306 وحتى 535 جنيها لمختلف الدرجات الوظيفية.

مرتبات المعلمين في يوليو 2021

>>درجة معلم: المرتب الأساسي قبل الزيادة حتى 30 يونيو 2021 قدره 920 جنيها، وسيحصل المعلم على علاوة 119 جنيها، وحافز إضافي 225 جنيها، وستكون إجمالي الزيادة في مرتبه 344 جنيها وصافي الزيادة بعد خصم الضرائب 225 جنيها.

>>درجة معلم أول: المرتب الأساسي قبل الزيادة 950 جنيها، وسيحصل على علاوة 123 جنيها، وحافز إضافي قدره 275 جنيها، على أن تكون إجمالي الزيادة 398 جنيها وصافي الزيادة 354 جنيها.

>>درجة معلم أول: المرتب الأساسي قبل الزيادة 1150 سيحصل على علاوة قدرها 149 وحافز إضافي 320، على أن تكون إجمالي الزيادة 474 جنيها وصافي الزيادة 421 جنيها.

>>درجة معلم خبير: المرتب الأساسي قبل الزيادة 1400 جنيه، سيحصل على علاوة 182 وحافز إضافي قدره 350 جنيه، على أن تكون إجمالي الزيادة 532 جنيها وصافي الزيادة 473 جنيها.

>>درجة معلم كبير: المرتب الأساسي قبل الزيادة 1750 جنيها، سيحصل على علاوة 227 وحافز إضافي 375، على أن تكون إجمالي الزيادة 602 وصافي الزيادة 535 جنيها.