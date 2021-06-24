التحريات: احتراق عدد كبير من ملفات القضايا في «أرشيف مجلس الدولة»

كشفت معاينة جهات التحقيق وتحريات المباحث حول حادث حريق أرشيف مجلس الدولة، عن أن النيران التهمت عدد كبير من ملفات القضايا الموجودة داخل الفيلا المخصصة كأرشيف لقضايا مجلس الدولة، وأن النيران أتت على محتويات الطابق الأرضي وأوراق القضايا المخزنة داخل 4 كرفانات مصنوعة من الخشب في حديقة الفيلا، وأن أجهزة الأمن تواصل أعمال الفحص وجمع التحريات لكشف ملابسات الحادث وبيان أسباب حدوثه، فيما تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث وتحفظوا على عينات من آثار الحريق لفحصها لبيان أسباب نشوب الحريق.

تدمير عدد كبير من ملفات القضايا الورقية

وتسبب الحريق فى تدمير كميات كبيرة من أوراق القضايا المخزنة داخل وحدة الأرشيف، فيما تجري عمليات فرز الأوراق من قبل لجان مختصة من مجلس الدولة لتحديد أوراق القضايا التالفة، وبحسب مصادر أمنية فإن الحريق شب في كرفان خشبي مملوء بأوراق القضايا ثم امتد إلى الكرفانالت المجاورة وانتقل إلى الطابق الأرضي بالفيلا وأحدث أضرارًا بالغة.

معاينة النيابة: المبنى على 500 متر

ويواصل فريق البحث الجنائي الذى يشرف عليه اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، جمع المعلومات لحسم أسباب الحريق، بعد أن رجحت المعاينة المبدئية أنه ناتج عن حدوث ماس كهربائي في الكرفان، لكن البحث الجنائي لم ينته بشكل تام من أعمال الفحص والتحريات حول الحادث.

وبينت معاينة النيابة العامة، أن المبنى على مساحة 500 متر ومكون من بدروم وأرضي ودور أول مرتفع، وكرفانات جانبية خشبية على مساحة 500 متر ويرجح أن يكون الحريق بسبب ماس كهربى بسبب زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، لكن أسباب الحريق سيحسمها خبراء الأدلة الجنائية وتحريات البحث الجنائي وفي حالة وجود شبه جنائية سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكب الحادث.