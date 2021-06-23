محافظ الجيزة يتابع إطفاء حريق بمبنى أرشيف مجلس الدولة دون إصابات

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عمليات السيطرة على حريق اندلع داخل إحدى الغرف بمبنى أرشيف مجلس الدولة في شارع أحمد نسيم بحي جنوب الجيزة، وذلك للوقوف على عمليات الإطفاء ولضمان عدم تأثيره على أي منشأة مجاورة، حفاظا على السلامة العامة.

6 سيارات للسيطرة على الحريق دون إصابات

وأكد المحافظ أنه فور اندلاع الحريق، جرى الدفع بنحو 6 سيارات إطفاء من خلال قوات الحماية المدنية، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

رافق المحافظ خلال متابعته لأعمال الإطفاء اللواء علاء بدران السكرتير العام و المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورئيس حي جنوب وعدد من القيادات الأمنية.