«كان» السينمائي يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقته الرسمية

كشفت إدارة الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائي، عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية والتي تضم في عضويتها 9 سينمائيين، من بينهم 5 سيدات، برئاسة المخرج الأمريكي سبايك لي.

أعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي

تضم لجنة التحكيم الممثلة المرشحة لجائزة أوسكار ماجي جيلنهال، والممثلة الفرنسية إنجلوريوس باستردز، ميلاني لوران، والمخرجة النمساوية جيسيكا هاوزنر، والمغنية الفرنسية ميلين فارمر، وذلك وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

وتتسع اللجنة لتشمل الممثل والمخرج الفرنسي السنغالي، ماتي ديوب، الذي حصل فيلمه «Atlantics» لعام 2019 على الجائزة الكبرى من المهرجان، بالإضافة إلى الممثل الموريتاني طاهر رحيم، والمخرج البرازيلي كليبر ميندونكا فيلهو، والممثل الكوري الجنوبي سونج كانج، الذي لعب دور البطولة في فيلم «Parasite» الحاصل على جائزة السعفة الذهبية وأوسكار أفضل فيلم عام 2019.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان كان السينمائي في الفترة من 6 إلى 17 يوليو المقبل، ويشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان 24 فيلما يحمل توقيع كبار المخرجين حول العالم من بينهم فيلم «Flag Day» للمخرج الأمريكي شون بن، كما يعود الأفغاني أصغر فرهادي للمسابقة الرسمية، بفيلم «A Hero»، وذلك بالإضافة إلى «Paris, 13th District» للمخرج جاك أوديارد، «Lingui» للمخرج التشادي محمد صالح هارون، «The French Dispatch» من تأليف وإخراج ويس أندرسون، وفيلم «Tre Piani» للمخرج الإيطالي ناني موريتي.

ومن ضمن 24 فيلما يتنافسون على السعفة الذهبية يشارك فيلم «Casablanca Beats» أو «إيقاعات كازابلانكا» للمخرج المغربي نبيل عيوش، والذى تدور أحداثه حول قصة شباب من الأحياء الفقيرة بالدار البيضاء يشاركون في مشروع ثقافي يشجعهم على التعبير عن أنفسهم من خلال موسيقى الـ«هيب هوب»، من أجل انتشالهم من مخالب الإرهاب والتطرف، خاصة بعد الأحداث الإرهابية لـ16 فى مايو 2003.

كما أنه من المقرر أن تتلقى الممثلة الأمريكية، جودي فوستر، السعفة الذهبية الفخرية هذا العام، تكريما لمسيرتها الفنية، حيث ستحضر كضيف خاص في حفل الافتتاح يوم 6 يوليو لتسلم جائزتها.