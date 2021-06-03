نبيل عيوش في المسابقة الرسمية لـ«كان».. والمخرجات حاضرات بـ4 أفلام

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي، الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الـ74 من المهرجان، والتي تنطلق في الفترة من 6 إلى 17 يوليو المقبل، ومن ضمن 24 فيلما يتنافسون على السعفة الذهبية يشارك فيلم «Casablanca Beats» أو «إيقاعات كازابلانكا» للمخرج المغربي نبيل عيوش.

وتشمل المسابقة الرسمية تواجد قوي لعدد من أبرز المخرجين في العالم، من بينهم فيلم «Flag Day» للمخرج الأمريكي شون بن، كما يعود الأفغاني أصغر فرهادي للمسابقة الرسمية بفيلم «A Hero»، وذلك بالإضافة إلى «Paris, 13th District» للمخرج جاك أوديارد، «Lingui» للمخرج التشادي محمد صالح هارون، «The French Dispatch» من تأليف وإخراج ويس أندرسون، وفيلم «Tre Piani» للمخرج الإيطالي ناني موريتي.

ومن بين الأفلام الـ24 في المسابقة الرسمية، تحمل 4 أفلام توقيع مخرجات سيدات وهم: «Titane» تأليف وإخراج جوليا دوكورنو، «La Fracture» إخراج كاترين كورسيني، بالإضافة إلى «The Story of My Wife» للمخرجة إلديكو إنيدي، و«Bergman Island» إخراج ميا هانسن لوف.

ومن المقرر أن تتلقى الممثلة الأمريكية جودي فوستر السعفة الذهبية الفخرية هذا العام، تكريما لمسيرتها الفنية الرائعة، حيث ستحضر كضيف خاص في حفل الافتتاح يوم 6 يوليو لتسلم جائزتها.

وكشف تييري فريمو، المدير الفني والمندوب العام ورئيس المهرجان، بيير ليسكيور، عن التشكيلة التي تتكون من 24 فيلما للمسابقة الضخمة، متابعا: «السينما لم تمت، وعودة الجماهير إلى دور العرض في جميع أنحاء العالم كانت الخبر السار الأول، وسيكون المهرجان ثاني خبر سار»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وقال فريمو، إن أفلام المسابقة من جميع أنحاء العالم، وستتضمن العديد من الأفلام التي ستعكس عصرنا، على سبيل المثال أفلام الإغلاق التي ترتدي فيها الشخصيات أقنعة، والأفلام التي جرى تصويرها بالهواتف المحمولة، وأفلام وثائقية، والعديد من الأفلام التي تتساءل من نحن ومن نكون، بعد إجبارها على إلغاء نسخة 2020 بسبب الوباء، تعهدت مدينة كان بالعودة بحدث مباشر من شأنه أن يعيد السحر والنجوم وصانعي الأفلام المرموقين.