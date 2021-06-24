انتحار سيدة بـ«حبة الغلال السامة» فى بنها لمرورها بحالة نفسية سيئة

تخلصت سيدة من حياتها بتناول «حبة الغلال السامة»، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة بمدينة بنها، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتحديد ملابسات الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أحمد حمدى، رئيس مباحث قسم تانى بنها، بتلقيه بلاغا من المستشفي العام ببنها بوصول سيدة مصابة بحالة إعياء شديد، نتيجة حالة تسمم.

وبالإنتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن السيدة متزوجة ومقيمة بشارع كلية التجارة بدائرة قسم ثان بنها وقامت بالانتحار والتخلص من حياتها إثر مرورها بحالة نفسية سيئة، وحرر محضرا بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

في وقت سابق تخلص بائع من حياته بشنق نفسه بحبل بسقف حجرة نومه بمسكنه الكائن بقرية الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة بالقليوبية، وتحرر محضرا بالواقعة وأمرت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وكلف اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتبين أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي، وسبق معالجته بإحدى المصحات النفسية من قبل عدة مرات، حتى قام بشنق نفسه بسقف حجرة نومة بمسكنه بقرية الجبل الأصفر دائرة المركز، وجرى سؤال الجيران الموجودين بجوار المنزل وتبين أن المتوفى يقطن بمفرده.