تفاصيل مزاد علني لبيع محلات ووحدات سكنية وإدارية يوم 4 يوليو

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تفاصيل مزاد علني لبيع محلات ووحدات سكنية وإدارية تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي بمحافظة المنوفية، إذ تقام جلسة المزاد بقاعة مجلس مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي أو مديرية الإسكان بمحافظه المنوفية، وسعرها 400 جنيه، إضافة الى الرسوم والدمغات المقررة.

تفاصيل مزاد 4 يوليو لبيع محلات ووحدات سكنية وإدارية

وجاءت تفاصيل المزاد وفق البوابة الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية على النحو التالي:

بيع 7 وحدات سكنية بحي غرب شبين الكوم ومساحة الوحدات تتراوح من 74,35 م2 لـ113,60 م2.

بيع 10 وحدات سكنية متميزة بعمارة أرض الإيواء بمدينه منوف، شارع مدخل الحامول أمام موقف الحامول، بمساحات تتراوح من 81,74 م2 إلى 91,71 م2.

بيع 9 محلات كائنة أسفل عمارة الشهداء بمساحات تتراوح من 9.33 م2 إلى 25.75 م2 و4 وحدات إدارية بمساحة تتراوح من 84 م2 الى 88 م2.

بيع محلين بأرض المليون كتكوت.

10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، يتم دفع 10% فور رسو المزاد، وباقي الثمن خلال 3 أشهر، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

وأهابت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بجميع المتزايدين، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء حضور المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لتجنب الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19».

يذكر أنّ الهيئة العامة للخدمات الحكومية أعلنت أيضًا عن مزاد علني لبيع سيارات نيابات رأس سدر جنوب سيناء وبضائع جهات حكومية، بنفس اليوم في قاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.