مياه أسيوط: ماكينة لحام «الكتروفيوجن» جديدة لأعمال الصيانة والتشغيل

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أعمال تحويل مسار خط طرد صرف صحى منقباد قطر 500 مم بطول 700 متر لتعارضه مع مسار كوبري «منقباد»، باستخدام أحدث المعدات التى توفرها الشركة للعمل بها فى أعمال التشغيل والصيانة .

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في بيان صحفي، اليوم، أن الشركة استحدثت معدة جديدة من بين معدات الشركة للمساهمة في أعمال الإصلاح والصيانة وهي «ماكينة لحام الكترو فيوجن»، وهي ماكينة كهربائية للحام تستخدم للحام مواسير الغاز أو المياه البولي إثيلين، تم استخدامها فى مختلف أعمال الصيانة والتشغيل التى تنفذها الشركة.

وصرح أن خط طرد منقباد أول خط طرد من مادة «بولي اثيلين»، ينفذ ذاتيا وبطرق لحام مستحدثة عبر الاستعانة بالكوادر البشرية المدربة على استخدام أحدث المعدات ومواكبة التطورات التقنية وتحقيق أفضل استفادة منها فى مجال العمل.

وأضاف رئيس الشركة، أنه جارى تغيير مسار خط طرد محطة صرف صحى الشادر ومسار خط طرد محطة البنك الدولى إلى محطة المعالجة الثلاثية بسواعد عمال الشركة بالإضافة إلى الخطة السنوية التى تخصصها الشركة للارتقاء بكفاءة العمل وتنفيذ أعمال الاحلال والتجديد ورفع الكفاءة الطارئة بأصول الشركة فضلا عن أنه جارى إنشاء وتجهيز ورشة سيارات متكاملة لصيانة معدات الشركة من سيارات مياه وكسح ونافورى ولوادر ومعدات ثقيلة، تحقيقا للاكتفاء الذاتى من موارد بشرية ومالية وتوفيرا للوقت والجهد اللازم لاعمال الصيانة الخارجية .