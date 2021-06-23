5 جهات تتشارك في إزالة تكييف عقار بكورنيش الإسكندرية.. يهدد حياة المارة والسيارات

شاركت 5 جهات تنفيذية في محافظة الإسكندرية، في إزالة جهاز تكييف آيل للسقوط بواجهة شقة سكنية بالطابق الحادي عشر بعقار كائن بطريق كورنيش الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حفاظا على سلامة المارة والسيارات، ومنع حدوث أى خسائر في الأرواح بين المواطنين، حال سقوط التكييف.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول شرق المدينة، بلاغا يفيد بوجود جهاز تكييف معلق وآيل للسقوط بواجهة عقار أعلى مطعم شهير بمنطقة ميامي بطريق الكورنيش.

انتقلت قوات الحماية المدنية وقسم شرطة المنتزه أول وإدارة مرور الإسكندرية وإدارتي الكوارث والأزمات والمتابعة الميدانية بالحي إلى موقع البلاغ.

وجرى إزالة جهاز التكييف المعلق بالدور الحادي عشر باستخدام سلم هيدروليكي نظرا لكون الوحدة السكنية مغلقة، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.

انهيار اجزاء عقار في الإسكندرية

كانت مدينة الإسكندرية، شهدت انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة دربالة بحي المنتزه في دون حدوث أي إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة.

وورد بلاغ لغرفة عمليات حي المنتزه أول يفيد بسقوط سقف حجرة بالعقار رقم 6 شارع النوبيين متفرع من شارع عبد الحليم بمنطقة دربالة، وانتقل مسئولو الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار قديم، مأهول بالسكان، ومكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وسقوط سقف حجرة بالطابق الثاني، دون حدوث أي إصابات، حيث تم إخلاء العقار، ووفرض كردون أمني لحين الانتهاء من الأعمال.