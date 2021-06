إصابة اهاريسون فورد أثناء تصوير «Indiana Jones 5»

تعرض النجم الأمريكي هاريسون فورد لإصابة في الكتف، أثناء تصوير الجزء الخامس من سلسلة أفلام «Indiana Jones»، ما تطلب منه التوقف عن التصوير خلال فترة العلاج، فيما سيواصل المخرج جيمس مانجولد التصوير بدون «فورد».

وقال متحدث باسم شركة «ديزني»، المنتجة للفيلم، في بيان: «أصيب هاريسون فورد في كتفه أثناء التدريب على مشهد قتال، سيستمر العمل على الفيلم في الوقت الذي يخضع فيه للعلاج المناسب، كما سيتم إعادة تكوين الجدول الزمني للتصوير حسب الحاجة في الأسابيع المقبلة»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأوضح التقرير: أن مدى إصابة فورد غير معروفة، على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لإصابة أثناء تصوير فيلم، حيث سبق وأن تعرض لإصابة خطيرة في ظهره في فيلم «Indiana Jones and The Temple of Doom»، وتحمل إصابة في الساق في «Star Wars: The Force Awakens».

وبدأ إنتاج «Indiana Jones 5» في وقت سابق من هذا الشهر في المملكة المتحدة، ولم يتم الإعلان عن حبكة الجزء الخامس من سلسلة الأفلام الشهيرة، على الرغم من أن «فورد» البالغ من العمر 78 عامًا يعيد تأدية دوره الأيقوني كعالم آثار، ويشارك في بطولة الفيلم كل من فيبي والر بريدج ومادس ميكلسن.

لقد تأخر فيلم «Indiana Jones 5» عدة مرات ومن المقرر حاليًا عرضه لأول مرة في دور السينما في 29 يوليو 2022، وذلك بعد ما يقرب من 15 عامًا بعد آخر عرض لفيلم «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull» في عام 2008، وأكثر من بعد أربعة عقود من الجزء الأول لفيلم «Raiders of the Lost Ark» إنتاج عام 1981.

يشار إلى أن ستيفن سبيلبرج، الذي أخرج أول أربعة أفلام في السلسلة، كان مستعدًا في البداية لإخراج فيلم «Indiana Jones 5»، ولكن تولى بعد ذلك جيمس مانجولد مهمة إخراج الفيلم.