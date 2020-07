في يوم ميلاده.. محطات فنية في حياة هاريسون فورد

ولد الممثل هاريسون فورد 13 يوليو 1942، في ولاية شيكاغو بأمريكا، وشارك الممثل الذي يتم اليوم عامه الـ 78 في أكثر من 80 عملا.

في عام 1986، كان الترشح الأول والوحيد لهاريسون فورد لجائزة أوسكار، عن دوره الرئيسي في فيلم Witness، ونافسه وقتها وليام هورت، جيمس جارنر، جون فويت، وجاك نيكلسون، وحصدها وليام هورت.

وشهدت فترة منتصف الثمانينات والتسعينات تألقا لهاريسون فورد، وترشح خلالها لأربع جوائز جولدن جلوب، أولها عام 1986 عن فيلم Witness، وثانيها عام 1987 عن The Mosquito Coast. وثالثها عام 1993 عن دوره في The Fugitive والرابعة 1996 عن دوره في Sabrina.

وشارك في أكثر من 80 عملا، أولها فيلم Dead Heat on a Merry-Go-Round عام 1966.. ثم شارك في فيلم Luv عام 1967، وفي نفس العام شارك في فيلمA Time for Killing ليشارك بعدها في عدد من المسلسلات في فترة الستينات.

في عام 2002، قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

وترشح هاريسون خلال مشواره الفني لعدد كبير من الجوائز، وحصد جائزة الإنجاز الإبداعي عن مجمل مساهماته في مجال الفن، من معهد الفيلم الأمريكي عام 2002.. وحصد جائزة Albert R. Broccoli Britannia للمساهمة العالمية في الترفيه عام 2015.. وغيرها من التكريمات والجوائز.

تم الإعلان عن أن هاريسون يشارك في عملين في مرحلة الإعداد حاليا، الأول مسلسل The Staircase ، والثاني فيلم Untitled Indiana Jones Project ومن المقرر أن يخرجه جيمس مانجولد

آخر فيلم شارك فيه هاريسون فورد كان The Call of the Wild العام الجاري، من إخراج كريس ساندرز، وطرح بدور العرض 21 فبراير 2020، وحقق أرباح تساوي 107 مليون دولار.