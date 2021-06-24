10 مميزات تدفعك إلى تركيب عداد الكهرباء الذكي في منزلك

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكي بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفي إطار سعي الدولة لنشر العداد الذكي ووصوله إلى المنازل بنسبة 100%، تقدم «الوطن» في السطور الآتية وفي سياق ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز مميزات العداد الذكي.

مميزات العداد الذكي

1- التخلص نهائيا من مشاكل الفواتير.

2- يتيح العداد الذكي التحكم فى الاستهلاك.

3- يتيح عداد الكهرباء الذكى للمشترك تركيب شريحتين خط محمول داخل العداد.

4- يتمتع المستهلك المستخدام للعداد الذكي بنفس أسعار الشرائح للعداد التقليدي.

5- إمكانية شحن العداد في أي وقت من «أون لاين» قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد.

6- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاذه، حسب الاستهلاك.

7- يتيح العداد الذكي للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر، وعلى أساسها يقوم العداد الذكي بإنذاره حال قرب نفاد الرصيد على هاتفه المحمول.

8- يمكنك من خلال العداد الذكي الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، واستهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة ، وأقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، واستهلاك الشهر السابق، و12 شهرًا سابقًا، والاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، وتفاصيل التلاعب بالوقت والتاريخ، إضافة إلى رسائل نصية من شركة الكهرباء علي الشاشة، مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد.

9- التخلص نهائيًا من مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة.

10- يمكن للمستهلك التحكم فى الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.