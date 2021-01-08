هل يجوز تركيب العداد الذكي بالمباني المخالفة؟.. أعرف الإجابة

مع نجاح تجربة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتركيب 250 ألف عداد ذكي في بعض المناطق التابعة لـ 6 شركات توزيع، ومايتمتع به العداد من مميزات بدء عدد كبير من المواطنين، يتسألون هل يجوز تركيب العداد الذكي بالمباني المخالفة؟، وهو ما تجيب عنه الكهرباء.

سند قانوني وتصدر فاتورته باسم المشترك

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن العداد الذكي يتم تركيبه في المباني القانونية ولها سند قانوني، وتصدر فاتورته على اسم المشترك ويعمل بنفس العداد مسبق الدفع عبر كروت الشحن ويتم شحنه من خلال الشركة التابع لها المشترك ويتم تركيبه حاليًا بدون رسوم كتجريبي.

يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح

وأشار المصدر لـ «الوطن»، إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتحمل التكلفة الكاملة لتركيب العداد، دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية للمشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد، لافتا إلى أن المستهلك يتمتع بنفس أسعار الشرائح حيث تتم المحاسبة طبقًا للاستهلاك الفعلي.

تعميم التجربة على جميع شركات التوزيع

وقال المصدر إن المشروع التجريبى لتركيب العدادات الذكية ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكل الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة، لافتا إلى أن استخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة، تمهيداً لتعميم التجربة على باقى شركات التوزيع التابعة، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى متطورة وحديثة وذكية.

أماكن وعدد العدادات الذكية التي يتم تركيبها

- شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة بمنطقتي العبور ومدينة نصر، بإجمالي 53 ألف عداد بمعرفة شركة «ساجيمكوم» الفرنسية.

- شركة توزيع جنوب القاهرة بمنطقتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بإجمالي 50 ألف عداد بمعرفة شركة «السويدي إلكتروميتر».

- شركة توزيع الإسكندرية بمنطقتي وسط الإسكندرية وبرج العرب، بإجمالي 39 ألف عداد، بمعرفة شركة «هاواوي» الصينية.

- شركة توزيع القناة بمنطقة العاشر من رمضان، بإجمالي 50 ألف عداد بمعرفة شركة «إسكرا إمكو» المصرية.

- شركة توزيع جنوب الدلتـا في طنطا، بإجمالي 30 ألف عداد بمعرفة شركة (ZTE) الصينية.

- شركة توزيع مصر الوسطي في المنيا وأسيوط، بإجمالي 28 ألف عداد بمعرفة شركة «السويدي إلكتروميتر» المصرية.