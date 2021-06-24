«التعليم»:إعلان تنسيق الثانوية العامة 2021 عقب انتهاء تظلمات الإعدادية

كشفت مديريتا التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة والجيزة، عن موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة 2021، حيث يجرى حالياً علميات الإحصاء والرصد لجميع درجات الطلاب التي حصلوا عليها في امتحانات الصف الدراسي الثاني، لحساب نسبة الطلاب بالنسبة لعدد المدارس، وسعتها الطلابية، بالتنسيق مع المحافظة والإدارات التعليمية.

وأكد الدكتور أشرف محمد، مدير إدارة روض الفرض التعليمية، أنه سيجري إعلان تنسيق الثانوية العامة 2021 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية عقب انتهاء تظلمات الشهادة الإعدادية مباشرة، موضحاً أن الإقبال على التظلمات كبير حتى الآن.

وأضاف «محمد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجري التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على الحد الأدنى والأقصى للتنسيق، مؤكداً أن إعلان التنسيق يتم بعد اعتماد المحافظ مباشرة، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على جميع المعلمين بضرورة مراجعة أوراق الإجابة جيداً في المواد التي قدم فيها الطالب التظلم.

«تعليم الجيزة»: أعمال التظلمات على الشهادة الإعدادية تستمر 15 يوما

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنه سيجري الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة خلال أيام، مشيراً إلى أنه جرى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح أكثر من 83%.

وأضاف «المصدر»، أن إعلان التنسيق يتم بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للحد الأدنى والأقصى له، مشيراً إلى أن أعمال التظلمات على الشهادة الإعدادية تستمر لمدة 15 يوما.

«التعليم»: التنسيق يتم على أساس درجات الفصل الدراسي الثاني

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن تنسيق الثانوية العامة والثانوية الفنية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التمريض، يتم على أساس الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تصل الدرجة العظمى فيها لـ280 درجة، مشيرة إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً منفصة على مستوى كل مديرية.