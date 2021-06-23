تظلمات الشهادة الإعدادية القليوبية 2021 ... الجدول والمواعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جدول قبول التظلمات الخاصة بنتائج طلاب الشهادة الإعدادية القليوبية 2021 ، مشيرة إلى بدء استقبال الطلاب، يوم الأحد من الأسبوع المقبل حتى الخميس من الأسبوع بعد المقبل، عدا يومي السبت والجمعة، بمدرسة 25 يناير خلف ديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها.

تظلمات الشهادة الإعدادية القليوبية 2021 جدول الإدارات

وحدد جدول تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية مواعيد تلقى التظلمات بالإدارات المختلفة كالتالي:

إدارة بنها التعليمية الأحد 27 يونيو

إدارتي طوخ وقها الإثنين 28 يونيو

إدارة شرق شبرا الخيمة الثلاثاء 29 يونيو

إدارة غرب شبرا الخيمة 30 يونيو

إدارتي القناطر الخيرية وقليوب 1 يوليو

إدارتي الخصوص والعبور 4 يوليو

إدارتي شبين القناطر وكفر شكر 5 يوليو

إدارة الخانكة 6 يوليو

علي ان يخصص يوم الأربعاء والخميس الموافقين 7 و8 يوليو المقبل للطلاب المتخلفين عن التقديم في الموعد المحدد لكل إدارة تعليمية.

تظلمات الشهادة الإعدادية القليوبية 2021 .... الإجراءات

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن إجراءات تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2021 موحدة على مستوى الجمهورية كالتالي:

دفع قيمة التظلم فى المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 20 جنيها وفقا للجدول المعلن بموعد كل إدارة للحفاظ على عدم التزاحم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

تحديد يوم وموعد الاطلاع على صورة ورقة الإجابة

يوم الإطلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائياً.

يقوم الطالب وولي الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر.

يستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح.

يقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يترآى له.

يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلي مندوب الكنترول والمغادرة

لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر