10 نصائح من «التعليم» لطلاب الثانوية.. احذروا الـ«ريفرش» أثناء الامتحان
كتب:
أميرة فكري
10:19 م | الأربعاء 23 يونيو 2021
وزارة التربية والتعليم
أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية بشأن طلاب الثانوية العامة 2021، لضبط التابلت قبل وأثناء الامتحانات، منوهة بضرورة التأكيد على رؤساء اللجان تنبيه الطلاب بالآتي:
1- التأكيد على التعليمات الفنية الأساسية الخاصة بإلغاء الإضاءة التلقائية وزيادة زمن شاشة التوقف.
2- إضافة اللغة الثانية للتابلت.
3- إلغاء شاشة القفل وعمل كليرهيستوري لجميع الأوقات الأساسية والمتقدمة في جوجل كروم.
4-إلغاء علامة التشكيك بوكس من أمام المتصفح الآمن.
5- التأكيد على الطلاب بالحصول على يوزرنيم وباسوورد صحيح الخاص بالاختبار.
6- التأكيد على الطلاب باستخدام المنصة local exam.
7- التأكيد على الطلاب بحضور الامتحان دون شريحة البيانات والتأكيد على عدم وجودها بالتابلت.
8- التأكيد على الطلاب بغلق التابلت قبل الدخول للمدرسة المنعقد بها لجنة الامتحان وفتحه داخل اللجنة الفرعية.
9- التأكيد على الطلاب بعدم عمل ريفرش أو ريلود للصفحة أثناء سير الامتحان بشكل طبيعي تجنبًا لحدوث مشاكل.
10- التأكيد على الطلاب بشحن بطارية التابلت.
ووضعت وزارة التربية والتعليم تعليمات عامة، لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع البابل شيت:
- تعقد امتحانات الثانوية العامة وفق نظام التقييم الجديد.
- تعتمد الأسئلة في التقييم الجديد للثانوية العامة على قياس الفهم ونواتج التعلم.
- يتاح لطلاب الثانوية العامة كراسة أسئلة مطبوعة تتضمن بدائل الإجابات عن كل جزئية.
- يسلم طالب الثانوية العامة ورقة بابل شيت للحل بجانب كراسة الأسئلة.
- لطالب الثانوية العامة حرية رصد الإجابات على التابلت.
- تعقد امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل والإعادة ورقيًا فقط.
- جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة اختيار من متعدد.
- تحتوي كراسة الأسئلة على مساحات فارغة بيضاء لكتابة الخطوات في المواد العلمية.
- يسمح للطالب بدخول لجنة الامتحان بالكتاب المدرسي.
- يجب قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية.
- يجب ملء البيانات بشكل صحيح.
- التفكير في الأسئلة جيدًا قبل اختيار الإجابة، وتظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.
- في حالة تغيير الإجابة يجب وضع علامة خطأ على الاختيار الأول والتظليل على الاختيار الجديد.
- على الطالب التأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الإجابة مع ورقة الإجابة.
- استخدام القلم الجاف الأزرق للإجابة.
- لا يستخدم الطالب مزيل الكتابة إذا أراد تغيير الإجابة.
- لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة لأن إجابة السؤال لن تحسب.
- يجب التأكد من تطابق الإجابة على التابلت مع الورقة في البابل شيت.
- حال عدم التطابق يجرى احتساب إجابة البابل شيت.
- وفي حالة ثبوت عدم تطابق جميع الإجابات سيعتبر ذلك تحايلًا على الامتحان.
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