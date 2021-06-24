أهالي قرية بقنا يحتفلون بعودة مياه الشرب بالطبل والمزمار البلدي

احتفل أهالي قرية العدسية في قنا، بعودة مياه الشرب للقرية، اليوم، بالطبل والمزمار البلدي والربابة، وسط حالة من البهجة سرت بين الأهالي بعد الإستجابة لمطلبهم وتركيب خط جديد وربطه بشبكة المياه العمومية.

وكان المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والنائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، زارا محطة مياه السلامية الأسبوع الماضي، ووعد رئيس شركة مياه قنا الأهالى بتركيب خط مياه لقرية العدسية.

وكان أهالى القرية، اشتكوا من انقطاع مياه الشرب عن القرية وطلبوا توصيل خط مياه 6 بوصات لمسافة 600 متر وبدأ العمل بالخط مباشرة وبعد أيام قليلة تم توصيل المياه.

الأمر الذي دفع أهالي القرية إلى استقدام فرقة مزمار، فرحا بعودة المياه واحتفلوا أهالي القرية على أنغام المزمار البلدى والربابة موجهين الشكر لشركة مياه الشرب والمسئولين في ديوان عام المحافظة.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عن ضعف وانقطاع المياه بقرية البحري قمولا بمركز نقادة .

ذلك يوم السبت الموافق 27 يونيو الجاري من الساعة 8 مساء حتي 11:30 مساء ولمدة ثلاث ساعات ونصف، نظرا لإعمال غسيل الخزان الأرضي لمحطة العربات المدمجة بمركز نقادة.

كما تهيب الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز قاطني تلك المناطق بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب في قوص، عن تشغيل محطات مياه الشرب بعد إصلاح كافة الأعطال في المدينة والقرى، وذلك بعد انقطاع لعدد 8 ساعات متواصلة، ما دفع الشركة توفير عربات محملة بالمياه الصالحة للشرب في القرى ومدينة قوص.