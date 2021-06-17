عاجل.. حريق هائل في محطة مياه قنا الجديدة لارتفاع الحرارة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، برئاسة العقيد هاني الإتربي، من السيطرة على حريق هائل اندلع في محطة مياه تحت الإنشاء بقنا الجديدة، مساء اليوم الخميس، نتيجة انفجار خرطوم لمبة لحام الحديد، مما أدى إلى اشتعال النيران في بعض الأعشاب بموقع محطة المياه، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً يفيد باندلاع حريق في محطة مياه قنا الجديدة، دون وقوع خسائر في الأرواح، وعلى الفور، وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، بإشراف العقيد حسين صلاح، والمقدم محمود السعدني، والملازم محمد المصري، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي أقسام المحطة أو إلى المنشآت المجاورة، دون إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.