بعائد أعلى.. تعرف على كيفية الاستثمار فى «أذون الخزانة» بفائدة 14%

غالبا ما يبحث المودعين عن أفضل طرق لاستثمار أموالهم، لكن البعض لا يعرف أن هناك استثمار العائد منه أفضل بكثير من العائد فى الاستثمارات التقليدية، وهو الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا، كأحد الأدوات لتمويل عجز الموازنة.

ووفقاً للبيانات المتاحة على موقع البنك المركزي، بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً نحو 13.14% الشهر الماضي، تقترب في كثير من الأحيان لـ14%.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة من 25 ألف جنيه ومضاعفته، بينما تتم دورية الصرف مقدمًا وبنهاية آجالها يتم استحقاق كامل المبلغ، أما سندات الخزانة، فيكون الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاته ولكن يناسب هذا الاستثمار، الشركات بشكل أكبر نظرًا لطول فترته، وتصل آجال السندات إلى 15 عامًا، ويتم صرف العائد بشكل دوري كل 6 شهور أو سنة حسب شروط السند المطروح.

كيفية شراء أذون وسندات الخزانة

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير كيفية شراء أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية.

- يعلن أسبوعيا بالنيابة عن وزارة المالية طرح أذون الخزانة يومي الخميس والأحد وسندات الخزانة يوم الاثنين من كل أسبوع.

- أذون الخزانة تعد استثمار قصير الأجل يتراوح بين 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة، أما سندات الخزانة فهي استثمار طويل الأجل أكثر من سنة ويصل إلى 15 عامًا.

العائد المقدم على أذون وسندات الخزانة

- العائد المقدم على أذون وسندات الخزانة مميزًا لبعض العملاء نظرا لحصولهم عليه مقدمًا أو حصولهم عليه بشكل ثابت لفترة تصل إلى 15 عاما في ظل اتجاه المركزي لخفض الفائدة، مقارنة بعائد شهادات الادخار التي تطرحها البنوك والتي تبلغ أعلاها 11% سنويًا ومدتها 3 سنوات.

- يحتاج أي عميل أو شركة للاستثمار في أذون الخزانة التعامل من خلال البنك التابع له لشراء حجم الأذون الذي يحتاجها وهو ما يستلزم فتح حساب توفير له.

- تخضع أذون وسندات الخزانة بالجنية المصري إلى الضريبة، حيث يتم خصم 20% من إجمالي العائد الذي يحصل عليه العميل دون المساس بالأصل ورغم ذلك تعد مجزية لارتفاع العائد المقدم عليها.

تخضع أذون وسندات الخزانة بالجنية المصري إلى الضريبة

- يتم تحديد الفائدة على الأذون والسندات بشكل أسبوعي من وزارة المالية، وتخضع للزيادة أو النقصان حسب الأسعار وحجم الطلب على شرائها.

- يحتاج أي عميل لشراء أذون خزانة التوجه للبنك التابع له وتقديم طلب شراء أذون خزانة قبل الساعة 10 صباحًا يومي الأحد والخميس من كل أسبوع أما السندات يوم الاثنين.

- يستطيع أي عميل كسر الأذون والسندات التي اشتراها في اليوم التالي من الشراء من خلال البنك التابع له، ولكن يخضع لمجازفة المكسب أو الخسارة حسب سعر الفائدة المتداول في السوق.