تراجع في الأسهم الأمريكية والنفط بعد أنباء برفع أسعار الفائدة

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، انخفاضًا عند إغلاق جلسات التداول، أمس الخميس، إثر الأنباء الواردة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي الأمريكي»، بشأن رفع أسعار الفائدة في العام المقبل.

وانخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» 209.96 نقطة بما يعادل 0.62 % إلى 33823.71 نقطة، وأغلق مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» منخفضًا 1.76 نقطة أو 0.04 % إلى 4221.94 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وهبط مؤشر «ناسداك المجمع»، 121.67 نقطة أو 0.87% إلى 14161.35 نقطة.

انخفاض العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار

وفي سياق آخر، سجلت أسعار النفط الخام انخفاضًا، أمس الخميس، بما يقرب من 2%، مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي نتيجة لاحتمالية رفع «المركزي الأمريكي» لأسعار الفائدة في 2023.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار بما يعادل 1.8% إلى 73.08 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وتراجع «الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط» 1.11 دولار بما يعادل 1.5% ليبلغ سعر التسوية 71.04 دولارًا.

وهبطت أسعار الذهب بأكثر من 2% خلال جلسة أمس الخميس، بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي «البنك المركزي» إلى أنه ربما يُرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعا.

وتراجع الذهب، 4% إلى 1778.86 دولار للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 5 مايو الماضي عند 1775.40 دولار للأونصة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.9% إلى 1788.30 دولار، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وكان مسؤولون أمريكيون، أشاروا في وقت سابق، إلى تحسن التوقعات الاقتصادية مع تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ومن المتوقع أن يصل إجمالي النمو إلى 7% هذا العام.

وقالت قناة «سي إن بي سي عربية»، إنه مع الحرص على عدم التسبب في إخراج الانتعاش عن مساره، ومع عدم وجود نهاية قريبة لإجراءات السياسة الداعمة مثل شراء السندات، فإن التلميح لرفع سعر الفائدة يسلط الضوء على المخاوف بشأن التضخم.