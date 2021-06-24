للمرة الأولى.. فيلم «ديدو» يتفوق على «ماما حامل» في الإيرادات بدور العرض

تفوق فيلم «ديدو» لكريم فهمي، «للمرة الأولى» على فيلم «ماما حامل» للفنانة ليلى علوي بإيرادات، أمس، فى دور العرض، وذلك بعد طرح فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني، الذي حقق مليون جنيه إيرادات فى اليوم الأول، متفوقا على باقي الأفلام المنافسة.

فيلم «أحمد نوتردام» يحقق 60 ألف جنيه

احتل المرتبة الأولى، فيلم «أحمد نوتردام»، حيث حقق إيرادات وصلت إلى 60 ألف جنيه، أمس، بدور العرض، وهو من بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وشيماء سيف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

ويجسّد رامز جلال، خلال أحداث فيلم «أحمد نوتردام»، شخصية صحفي يواجه المشكلات ويحاول حلها بطريقة مختلفة، بينما تجسد غادة عادل، شخصية طبيبة، تحاول التعاون مع الصحفي للتغلب على هذه المشكلات.

فيلم «ديدو» يحصد 40.929 ألف جنيه

وحقق فيلم «ديدو» المرتبة الثانية بـ40.929 ألف جنيه، وهو من بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم؛ أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، إنتاج أحمد السبكي.

بينما حقق فيلم «ماما حامل» بطولة ليلى علوي إيرادات فى دور العرض، أمس، 40.110 ألف جنيه، حيث تدور أحداث فيلم «ماما حامل»، في إطار كوميدي حول إنجاب ليلى علوي طفلين بعد فترة من انجاب عدد من الأبناء، بينما صنف جهاز الرقابة الفيلم فوق 12 عامًا؛ لاحتوائه على بعض المواقف الكوميدية التي لا تتناسب مع من هم أقل من هذا العمر.

«ماما حامل»، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، نانسي صلاح، هدى الأتربي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، إنتاج نيوسينشري وأفلام مصر العالمية و«سينرجي».

«ثانية واحدة» لدينا الشربيني يحقق 8 ألاف جنيه

حقق فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني، ما يقرب من 8 ألاف جنيه، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف في العمل، وتستعد لطرح أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.