كريم فهمي: «ديدو من الأفلام الصعبة وفكرته لم توجد في مصر من قبل»

أعرب الفنان كريم فهمي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حقققه فيلم «ديدو» في عيد الفطر المبارك، مؤكدا أنه راضي عن نجاح الفيلم في الأيام الأولى من عرضه، وقال كريم فهمي إن كواليس الفيلم متعبة ومرهقة والجميع بذل مجهودا كبيرا بالفيلم لدرجة أنه أصيب في أحد المشاهد.

وعن الفيلم وأنه مأخوذ عن أحد الأفلام، قال إن الأحداث الداخلية للفيلم لا توجد في أي عمل آخر، ولكن الفكرة نفسها تم تنفيذها في أكثر من عمل خارج مصر، ولكن لم تنفذ في مصر من قبل و«ديدو» أول الأعمال التي تنفذ بهذه الطريقة بمصر.

وحقق الفيلم إيردات في اليوم الثالث بلغت 1,836,946 جنيه مصري ليأتي في المركز الثاني بعد فيلم «أحمد نوتردام» لرامز جلال.

وفيلم «ديدو» من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، وهدى المفتي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ونور قدري، وأحمد فتحي.