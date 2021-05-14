أماكن عرض فيلم المغامرات الكوميدي ديدو.. لو هتدخل سينما في العيد

تعرض السينمات المصرية فيلم المغامرات الكوميدي ديدو، بدءا من أمس أول أيام عيد الفطر المبارك، ضمن موسم أفلام العيد، وتدور أحداث الفيلم حول ديدو الذي يقدم على سرقة عالم ثري، ويتسبب ذلك في تحويله هو ومن معه لعقلات إصبع، ما يضعهم في مغامرات ومفارقات كوميدية مختلفة.

فريق عمل فيلم ديدو

أبطال فيلم ديدو هم كريم فهمي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، والمخرج عمرو صلاح، والفيلم من تأليف كريم فهمي.

أماكن عرض فيلم ديدو بالسينمات

يُعرض فيلم ديدو في سينمات صن سيتي، سينما أمريكانا بلازا، سينما بوينت 90، سينما بندر المعادي، سينما صن سيتي VIP، سينما كايرو مول، سينما الهرم، سينما نايل سيتي، سينما مترو القاهرة، سينما سان ستيفانو مول، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما مترو الإسكندرية، سينما جالكسي، سينما داندي مول، سينما أوديون، سينما أمير، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما كوزموس، سينما دنيا كريم، سينما داون تاون، سينما جولف سيتي، سينما نورماندي، سينما سيني ماكس، سينما كايرو بالاس، سينما دنيا المصرية بلازا، سينما الرحاب، سينما دنيا بنها، سينما ليدو، سينما الماسة، سينما كايرو فيستفال، سينما سيتي مول، سينما سيتي ستارز، سينما بورتو كايرو، سينما فوكس مول مصر، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

يذكر أنّ فريق عمل فيلم «ديدو» للمخرج عمرو صلاح، قرر إلغاء العرض الخاص للفيلم، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، بمنع الفعاليات والاحتفالات وغلق المجمعات التجارية والسينما والمسارح في تمام الساعة 9 مساءً، حيث أوضح الفنان كريم فهمي بطل الفيلم عبر حسابه على «انستجرام»، أنّ ذلك جاء نظرا للظروف التي تمر بها البلاد مضيفَا: «إن شاء الله هأحضر الفيلم مع الجمهور اللي هيشرفنا أول يوم العيد، حفلة 12 الظهر وحفلة 3 العصر».