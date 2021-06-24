أسرة أبو العينين شعيشع يطالبون بإطلاق اسمه على معهد ديني بكفر الشيخ

طالبت أسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء القرآن الكريم السابق، بإطلاق اسم الشيخ أبو العينين شعيشع، على المعهد الدينى الأزهرى ببيلا، إكراماً لتاريخه المُشرف، ورحلته القرآنية التى استمرت لأكثر من 80 عاماً، أُسوةً بأبناء جيله من عمالقة تلاوة القرآن الكريم فى مصر، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى العاشرة لرحيله.

وقال مصطفى أحمد شعيشع، نجل شقيق الشيخ أبو العينين شعيشع، فى تصريحات صحفية، إن عمه لم يُكرم حتى الآن ولو بإطلاق اسمه على معهد دينى أو شارع فى مدينة بيلا، مُطالباً فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإطلاق اسم عمه الشيخ أبو العينين شعيشع على المعهد الدينى الأزهرى ببيلا أُسوةً بالراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوى، نقيب القُراء السابق، والذى تم إطلاق اسمه على المعهد الأزهرى بتلا منوفية.

وأكد محمد عوض اليمانى الشيخ، حفيد الشيخ الراحل، أن جده الشيخ أبو العينين شعيشع يستحق التكريم ويستحق الاحتفاء به كونه يُعد آخر عباقرة التلاوة، كما أنه يُعد من الرعيل الأول لقُراء القرآن الكريم فى مصر، مُناشداً اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإطلاق اسم جده على شارع وميدان فى مدينة بيلا، تكريماً وتقديراً لرحلته القرآنية الحافلة بالعطاء، باعتباره آخر جيل العمالقة.

وحلت أمس الأربعاء 23 يونيو، الذكرى العاشرة على رحيل آخر جيل عمالقة قارئي القرآن الكريم، القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، الذى وافته المنية يوم الخميس، 23 يونيو من عام 2011م، بعد صراع طويل مع المرض، عن عُمر يُناهز 89 عاماً.

دُفن «شعيشع»، بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، فى منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالى مدينة بيلا، صلاة الغائب فى جميع مساجد المدينة، باليوم التالى لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو.

وأحيت أُسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، وآخر جيل عمالقة قُراء القرآن الكريم، ذكراه العاشرة، والتى حلت أمس الأربعاء.

وتوافد العشرات من مُحبى الشيخ الراحل على منزل نجل شقيقه الحاج مصطفى أحمد شعيشع، فى مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأس القارئ الراحل، للمُشاركة فى إحياء ذكراه العاشرة.