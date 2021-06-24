حفيد «شعيشع»: جدي كان معروفا بقارئ الملك.. وساهم في ثورة 23 يوليو

قال محمد عوض، حفيد الشيخ محمد أبو العينين شعيشع، إن الشيخ الراحل كان الأخ رقم 12 في إخوته وولد في عام 1922 في مدينة بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وكان له شقيق أكبر منه وهو أحمد شيشيع وكان شيخا، وهو الذي حبب قراءة القرآن لأخيه محمد.

وأضاف «عوض» خلال مداخلة عبر برنامج زووم في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أمس الأربعاء، أن الشيخ الراحل أثناء طفولته كان يحب سماع الشيوخ الذي يقرأون في المآتم في المدينة لدرجة أنه كان ينام تحت المقعد الذي يقرأ عليه الشيخ القرآن، وكان يعرفه الناس فيرجعونه إلى منزله بعد انتهاء المآتم.

وأوضح أن جده كان يعتبر الشيخ الراحل محمد رفعت أستاذه لدرجة أنه سجل بعض الآيات بصوته بدلا من التسجيلات التي تلفت وقام بذلك كله دون أي مقابل، وتابع: «الشيخ محمد رفعت كان بيقوله أنا بشوف فيك شبابي وبشوف فيك نفسي».

واستطرد شعيشع: «الشيخ أبو العينين كان من ضمن المساهمين في ثورة 23 يوليو وكان محب جدا لعبدالناصر ورجال ثورة 23 يوليو، والرئيس عبدالناصر جيه سنة 1954 في بيلا لزيارة ضابط معه والشيخ أبو العينين أحيا الاحتفال ساعتها في منزل محمد علي المنشاوي اللي كان من ضمن مجموعة الضباط الأحرار».

وأوضح حفيد أبو العينين شعيشع، أن الشيخ كان معروفا بأنه قارئ الملك حيث كان يحيى ليالي رمضان في قصر الملك فاروق وكان يصاحبه في أماكن كثيرة، مشيرا إلى أن الملك فاروق طلب من شعيشع أن يذهب معه إلى فلسطين في المسجد الأقصى ولكن شقيقة شعيشع كانت مريضة فرفض فاروق وخصص له هاتفا في فلسطين لكي يستطيع الاطمئنان على أخته في القاهرة، لافتا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات كان يأخذ معه الشيخ في افتتاحات المشاريع.

وذكر أن جده كان عاشقا لآلة العود والعزف عليه، وظهر في بعض الأفلام عن طريق حسن الإمام الذي كان صديق له، مبينا أن جده كان شيخا وسطيا وغير متشدد ولا يفرض رأيه على أسرته.