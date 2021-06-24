الإنتاج الحربي تطلق مبادرة قومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة

نظمت وزارة الإنتاج الحربي، اليوم، مؤتمرا للإطلاق الرسمي للمبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة، بالتعاون مع شركة جنرال إليكتريك الرقمية General Electric Digital وشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية IKEN، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وقد أقيم المؤتمر بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.

وأوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، في كلمته خلال المؤتمر، أنّ المبادرة تستهدف تأهيل شباب المهندسين على مستوى الجمهورية باستخدام أحدث برامج التدريب في مجال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي في القطاع الصناعي، بالتعاون بين الوزارة وشركتيّ جنرال إلكتريك ديجيتال وأيقن، حيث تم تدريب 32 من مهندسي الإنتاج والصيانة بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي كمرحلة أولى تجريبية من المبادرة، لاختبار جاهزية جميع الأطراف المشتركة في تنفيذها والتأكد من جاهزية المعامل والشبكات وتلافي أي تحديات قد تظهر وتجنب حدوثها خلال تنفيذ باقي المبادرة، إلى جانب اختبار وتجهيز مجموعة من المدربين القادرين على تدريب وتأهيل المزيد من المهندسين والفنيين العاملين في مجال الصناعة حيث تستهدف المبادرة تدريب عدد (1000) مهندس مصري على تقنيات رقمنة الصناعة من خلال مناهج تدريب شركة جنرال إلكتريك العالمية بهدف التمهيد والتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية لتطبيق مفاهيم وأساليب الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى تشكيل لجنة لإدارة المبادرة وضمان نجاحها، تتولى التخطيط للمبادرة والتنسيق بين الجهات المشاركة ومتابعة التنفيذ طبقا للمخطط الزمني، كما تتولى اللجنة وضع معايير اختيار المهندسين المرشحين وإعداد قائمة بالجهات التي سيتم التواصل معها على مستوى الدولة، لتجميع الأعداد المخصصة لكل جهة من المرشحين للمشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة.

وأضاف أنّ التعاون مع جنرال إليكتريك وأيقن لتنفيذ المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة، يأتي من منطلق تعظيم التعاون مع الشركات العالمية والمصرية الرائدة والتي لديها الكفاءات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الرقمية، لتعزيز خبرات وقدرات شركات الإنتاج الحربي في توطين تكنولوجيا التحول الرقمي، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة.

وأكد إيمان الوزارة بدور القطاع الخاص في مجالات التصنيع المختلفة والذي يؤكده وجود تعاون كبير بين الوزارة والقطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ وعقول مصرية وبأعلى معايير الجودة، وتم الإشارة إلى تطبيق مفاهيم التحول الرقمي على أحد خطوط الذخيرة بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) ليكون هو النموذج العملي الذي سيتم تطبيق التدريب عليه للمهندسين بالمبادرة حيث يعتبر المثال الأبرز لبدء تفعيل منظومة الثورة الصناعية الرابعة بشركات الإنتاج الحربي.

وخلال المؤتمر تم عرض فيلم عن المبادرة والذي تضمن تعريفا بها، إضافة إلى كلمات عدد من متدربي المرحلة الأولى، كما عرضت كلمة مسجلة لشركة جنرال إلكتريك ديجيتال، ألقاها النائب الأول للشركة ريتشارد كيندي والذي أكد خلال كلمته اهتمام الشركة بالتعاون مع الإنتاج الحربي، نظرا لما يتوفر بها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية عالية وقدرتها على مواكبة التطور والتحول السريع للعمل ضمن منظومة تحول رقمي ناجحة,

وأوضح أنّ عمل جنرال إلكتريك في مصر يمتد لأكثر من 45 سنة في قطاعات حيوية، مثل الطاقة والطيران والرعاية الطبية والتحول الرقمي، مؤكدا التزام جنرال إلكتريك بكونها شريك استراتيجي للحكومة المصرية في تحقيق خطط التنمية الطموحة للوصول بالصناعات المصرية للعالمية.

من جانبه، أشار المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي لأيقن، إلى أنّ الشركة ستجهز متطلبات العملية التدريبية وتسلمها للجنة المسؤولة عن إدارة المبادرة، إلى جانب تقديم الدعم المطلوب لاستكمال تنفيذ العملية التدريبية، وتنسيق إصدار شهادات إتمام الدورة التدريبية المعتمدة من شركة جنرال إليكتريك الرقمية المسؤولة عن تقديم المحتوى العلمي.

وأعرب عن أهمية زيادة القدرات التصنيعية وبناء قاعدة من الكوادر الوطنية في مجال الصناعات التكنولوجية لتعظيم التصنيع المحلي، لتلبية احتياجات الدولة في إطار سعيها لمواكبة عمليات التحول الرقمي وما تقترن به من تطبيقات التكنولوجيات المتقدمة.

وأضاف أنّ أيقن للتكنولوجيا الرقمية تعمل في مجال خدمات وحلول أمن المعلومات والاتصالات ومراكز البيانات والتكنولوجيا التشغيلية ولديها فريق عمل متخصص على أعلى مستوى بما لديه من سابق خبرة كبيرة وشهادات معتمدة في هذا المجال ومساهمون لديهم سابقة أعمال كبيرة في مصر.

وتابع أنّ خبرات الشركة في مجالات التحول الرقمي سيتم تعظيم الاستفادة منها بدمجها مع الخبرات التصنيعية والتشغيلية والإمكانيات المتاحة بالإنتاج الحربي لخلق قيمة مضافة باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، مؤكدا أنّ هذا التعاون سيساهم على المدى البعيد في رفع كفاءة المشروعات الصناعية وجودة الإنتاج والصيانة التوقعية وخفض الهالك من المواد المستخدمة وجودة الإنتاج وتحقيق إدارة وتحكم تكنولوجي متطور وذكي لمشروعات البنية التحتية ومشروعات الإنتاج الصناعي بمصر.

كما شهد المؤتمر عقد جلسة نقاشية تحت عنوان مستقبل التصنيع الرقمي في مصر والتي شارك فيها عدد من المتخصصين وهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، الدكتور أحمد عبد النظير مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس لجنة تنمية الصناعات الرقمية والباحث الرئيسي والمنسق العام للتحالف القومي للثورة الصناعية الرابعة، المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي لشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية، المهندس إسلام البربري المدير الإقليمي لشركة جنرال اليكتريك ديجيتال، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المهندس معتصم الألفي مدير قطاع التدريب الصناعي بمركز تحديث الصناعة- وزارة التجارة والصناعة، للتناقش بشأن التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر على حرص الوزارة، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، موضحًا أنّ وزارة الإنتاج الحربي تضع كل إمكانياتها الفنية والتكنولوجية لتحقيق الريادة ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال التطبيقات الذكية والأنظمة الرقمية بما يخدم رؤية مصر المستقبلية.

وأوضح بكر أنّه سيتم إرسال روابط (لينكات) لـ(وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العربية للتصنيع، اتحاد الصناعات المصري والذي يمكن لأي جهة من القطاع الخاص) وذلك للتسجيل في المرحلة الأولى من المبادرة.