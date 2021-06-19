«الإنتاج الحربي» تطلق مبادرة لتأهيل 1000 مهندس على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

تنظم وزارة الإنتاج الحربي، بالتعاون مع شركة جنرال إليكرتيك الرقمية «General Electric Digital» وشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية «IKEN»، الخميس الموافق 24 يونيو الجاري، مؤتمرا صحفيا للإطلاق الرسمي للمبادرة المصرية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وتستهدف المبادرة تدريب عدد 1000 مهندس مصري كعملية تمهيد وتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية للتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تجهيز مجموعة من المعامل وإعداد المدربين القادرين على تدريب وتأهيل المزيد من المهندسين والفنيين العاملين في مجال الصناعة مستقبلًا.

وخلال إطلاق المبادرة، تقام جلسة نقاشية بحضور عدد من المتخصصين بشأن التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.