الإنتاج الحربي: مبادرة لتأهيل 1000 مهندس.. والواحد يكلفنا 3 آلاف دولار

قال محمد عيد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إنّ الوزارة تستعد لإطلاق مبادرة لتأهيل 1000 مهندس على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بنهاية الأسبوع المقبل، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، موضحا أنّ التدريب سيكون مجانا بالتعاون مع ممثل الشركة في مصر، حيث يتكلف تدريب المهندس الواحد 3 آلاف دولار، تتحملها الشركة والوزارة بشكل كامل.

وأضاف بكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «سننشر رابط يمكن من خلاله التقديم في المبادرة الخميس المقبل»، مشيرا إلى أنّ ملف التحول الرقمي من أهم الموضوعات التي تناولتها الدولة المصرية في الفترة الماضية.

وواصل المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي: «لدينا خط إنتاج يحاكي الثورة الصناعية الرابعة بمصنع 300 الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير العام الماضي، إذ تستهدف الثورة الصناعية تقليل تعامل البشر مع الآلة»، موضحا أنّ تدريب المهندسين سيتضمن أكثر من تدريب للشخص الواحد، لتقليل الهدر من مواد التصنيع، والتنبؤ بالأعطال الفنية داخل خطوط الإنتاج وتحسين الجودة.

وتابع بكر: «سنعلن التخصصات المطلوبة للتقديم، وبالنسبة لشروط اختيار المستفيدين من المبادرة، فالتخصص سيكون أهم معايير الاختيار، كما سيخضع المتقدمون لعدد من الاختبارات، ولا يشترط أن يكون خريج خبرة، لكن سنحرص على المزج بين الخريجين الجدد والخبرات تحقيقا لتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ووضعنا هذا الأمر في الاعتبار بنظام الكوتة».