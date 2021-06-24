«100 جنيه» غرامة فورية للممتنعين عن تداول الجنيه الورقي بمترو الأنفاق

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، توقيع غرامة فورية على المواطنين الذين يرفضون تداول العملات الورقية داخل محطات المترو، فئة «الجنيه» و«النصف جنيه»، مشيرا إلى أنّ القرار يسري بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة.

وأوضح عبدالهادي لـ«الوطن»، أنّه جرى وضع لافتات داخل محطات المترو، مدونا عليها «عزيزي الراكب سوف يتم توقيع غرامه فورية بـ100 جنيه، عقوبة الامتناع عن تداول العملات الرسمية ذلك طبقا للمادة 377 من القانون العقوبات المصري».

وأشار عبدالهادي، إلى أنّ هناك إجراءات صارمة داخل محطات مترو الأنفاق، بسبب رفض العديد من الركاب تداول العملة الورقية فئة «الجنيه» و«النصف جنيه»، من على شبابيك التذاكر، مؤكدا أنّ العقوبة فورية وتحصل في الحال.