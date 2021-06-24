«أهلا بكم في الأخضر 3».. الشركة الفرنسية تتسلم الخط الثالث لمترو الأنفاق

تسلّمت شركة RATP الفرنسية العالمية، صباح اليوم، مهام إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة - عدلي منصور)، ضمن العقد المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الفرنسية العالمية المتخصصة في إدارة مترو الأنفاق على مستوى العالم، بتكلفة وصلت إلى 1.138 مليار يورو، ولمدة 15 عاما، واختارت الشركة مسمى جديدة للخط الثالث وهو «الخط الثالث الأخضر»، تحت عبارة «أهلا بكم في الخط 3 الأخضر» Welcome To Green Line 3، وعلّقت الشركة منشورات إرشادية ولوحات تعريفية بالخط الثالث للمترو، إلى جانب مواعيد العمل داخل محطات وقطارات الخط الثالث.

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ شركة RATP الفرنسية العالمية، التي بدأت مهام عملها في إدارة الخط الثالث للمترو، لن تتدخل في تحديد سعر تذكرة القطارات، مؤكدا أنّ الحكومة المصرية هي من لها الحق الأول والأخير في تحديد سعر تذكرة المترو، وأنّ الشركة ستتولى أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة، مع توفير قطع الغيار اللازمة لمدة 15 عاما.

وأكد وزير النقل لـ«الوطن»، أنّ شركة RATP الفرنسية العالمية تمتلك خبرة كبيرة حيث تختص بإدارة مرفق مترو الأنفاق في عدد من العواصم العالمية مثل باريس ولندن، موضحا أنّ وزارة النقل تسعى لتعظيم جدوى وسائل النقل الجماعي في الدولة وربط خطوط شبكة مترو الأنفاق بوسائل النقل المتعددة، إضافة لإحداث تغييرات جديدة في آليات التشغيل والتحكم بالمرفق.

ولفت كامل الوزير، إلى أنّ شركة RATP الفرنسية العالمية، ستستعين بنحو 95% من العاملين من المصريين، وسيتم الإبقاء على أغلب العاملين الحاليين بالخط الثالث ضمن الإدارة الفرنسية، مع تدعيمهم ببعض العناصر من الخطين الأول والثاني، وسيعملون تحت غطاء الشركة الفرنسية وستنتقل تبعيتهم إليها تماما، مؤكدا أنّ قرار التعاقد مع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو، يستهدف تخفيف الضغط على الشركة المصرية الحالية المسؤولة عن إدارته وخلق نوع من المنافسة لتحسين الخدمة وزيادة الإيرادات لخطوط المترو.

وأضاف أنّ هناك شركات عالمية متخصصة تتولى إدارة القطار الكهربائي ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنّ الوزارة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعتها العملاقة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، علاوة على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، في مترو الأنفاق والسكة الحديد.