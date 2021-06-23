عاجل.. «مياه القاهرة» تنجح في منع تسرب المياه أسفل خطوط «مترو السيدة زينب»

أعلن المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، الانتهاء من مشروع تغذية بديلة لمناطق السيدة زينب والسيدة عائشة والدرب الأحمر والقلعة من محطة مياه الفسطاط بديلا عن محطة روض الفرج، كحل سريع وعاجل للقضاء على مشكلة تسرب المياه أسفل خطوط مترو الأنفاق بمحطة مترو السيدة زينب، بقطر 800 مم وعمل الوصلات الخاصة وغرف المحابس.

الانتهاء من أعمال الربط خلال 72 ساعة

وقال الشيمي، في بيان صادر عنه، إن تكلفة المشروع بلغت نحو مليون و500 ألف جنيه، منوها بأنه جرى الانتهاء من أعمال الربط خلال 72 ساعة منذ الحصول على تصاريح الحفر بالتنسيق مع الحي وشبكات المعلومات ومحافظة القاهرة وإدارة المرور.

استمرار الخدمة دون تأثر حركة المترو والقضاء على التسرب بالكامل

وأوضح أن خبرة وكفاءة المهندسين والفنيين بالشركة تمكنت من تعديل الخط دون قطع المياه والحفاظ على استمرار الخدمة دون تأثر حركة المترو، والقضاء على التسرب بالكامل مع وضع مخطط كامل للإحلال والتجديد للخطوط القديمة والتي انتهى عمرها الافتراضي.

استمرار المتابعة اليومية من قطاعات الشركة المختلفة للخط الجديد

وأشار إلى أن الشركة تمكنت من خلال التنسيق الكامل مع الأحياء من تحديد الخطوط البديلة والتي يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل في توفير المياه لمناطق القلعة والسيدة زينب والسيدة عائشة والدرب الأحمر مع استمرار المتابعة اليومية من قطاعات الشركة المختلفة للخط الجديد، حتى لا تتأثر أي منطقة واستمرار تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مؤكدا أن العمل استمر على مدار الساعة منذ اكتشاف التسرب ووفرت الشركة كل الإمكانيات والطاقات للتعامل السريع.