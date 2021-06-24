عاجل.. وفاة رئيس الفلبين السابق عن عمر ناهز 61 عاما

أفادت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بوفاة رئيس الفلبين السابق بنينو أكيبو عن عمر ناهز 61 عاما.

وتوفي أكينو الذي حكم الفلبين بين 2010 و2016 عن عمر ناهز 61 عاما، ولم يتضح حتى الآن سبب وفاته، لكنه نُقل إلى المستشفى في وقت سابق اليوم الخميس. ومن المنتظر أن تصدر عائلته بيانا في وقت لاحق اليوم.

وقدّم قصر الرئاسة تعازيه للعائلة وطلب من الشعب الدعاء له.

وحظي أكينو، المعروف على المستوى الشعبي باسم نوي نوي، بدعم كبير من المواطنين ليتولى الرئاسة بعد أن توفيت في 2009 والدته كورازون أكينو، بطلة ثورة «سلطة الشعب» التي حكمت البلاد بين 1986 و1992.

وكان والده، الذي حمل اسمه نفسه، عضوا بمجلس الشيوخ وعارض حكم الرئيس السابق فرديناند ماركوس. واغتيل لدى عودته إلى الوطن من المنفى في 1983.

وأحدث الاغتيال صدمة للشعب وساهم في الإطاحة بماركوس في ثورة سلطة الشعب في 1986 ومهد الطريق لتولي والدة أكينو الحكم.