«الصحة العالمية» تحذر: الحوامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن نسبة إصابة الأفراد بفيروس كورونا بعد تلقيهم لقاح كورونا ضئيلة جدا، لافتة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالمنظمة، إلى أن كل البيانات المتوفرة والمرخصة لها فعالية كبيرة ضد الفيروس وهناك 8 لقاحات جرى اعتمادها.

وتابعت مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية: النساء الحوامل من الفئات المعرضة للإصابة بفيروس كورونا، وتطالب المنظمة من الأطباء بتقيم حالات السيدات الحوامل ومناشدتهم بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية لحمايتهم من خطر الاصابة، أما اللقاح فيتعلق بالطبيب المشرف على الحالة، والأطفال بعض الدول ومنها أمريكا رخصوا إعطاء اللقاحات للأطفال من عمر 12 لـ14 سنة.

ومن جانبه أعلن الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، عن حصول المواطنين على مستوى العالم على 2.4 مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، منهم 83 مليون جرعة بإقليم شرق المتوسط.

وأوضح أن هناك 8 من إجمالي 22 دولة طعمت أقل من 1% من مواطنيها، لافتة إلى أن الإقليم يحتاج لـ 400 مليون جرعة لتطعيم الفئات ذات الاولوية في إقليم شرق المتوسط.

وأشار إلى أن المنظمة تهدف لحصول 20% من المواطنين في إقليم شرق المتوسط على لقاح كورونا حتى سبتمبر و 40 % حتى آخر العام، لافتا إلى أن مرفق كوفاكس يؤدي دورا فعالا في توفير اللقاحات في الشرق المتوسط، وسيقوم بتوفير الكثير من الجرعات خلال الشهر الجاري.