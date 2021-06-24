تعرف على تفاصيل التقديم لوظائف المصرية للاتصالات 2021

كشفت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات، عن أن الشركة تبحث حالياً ضمن مسابقتها المعلنة رسمياً لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، عن أشخاص لشغل عدد من الوظائف في القاهرة والمحافظات، موضحة في تصريحات لـ«الوطن» أن التقديم لشغل تلك الوظائف مستمر حتى منتصف الشهر المقبل، كما سيتم فى وقت لاحق تحديد مواعيد إجراء المقابلة الشخصية لمن تنطبق عليهم الشروط.

وفى سطور تستعرض «الوطن» بعض الوظائف الشاغرة:

1- عملاء دعم فني Technical Support Agents

متطلبات الوظيفة:

- المعرفة التقنية والخلفية أمر لا بد منه.

- شهادة CCNA.

- الحد الأقصى لعمر المتقدم هو 33 للخريجين فقط من الذكور والإناث.

- الموقع: القاهرة - الإسكندرية - أسيوط - قنا.

- مستوى اللغة الإنجليزية: جيد جدًا.

- ستكون جميع المقابلات والتقييمات عبر الإنترنت

للتقديم يرجى ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة: اضغط هنا

2- مهندس دعم فني لعميل الشركات Technical Engineers for Enterprise Account

متطلبات الوظيفة:

- شهادة CCNA أمر لا بد منه.

- معرفة CCNP (OSPF- MPLS- BGP).

- يجب أن يكون الحد الأقصى للعمر 27 سنة.

- المطلوبين هم خريجي كليات علوم الكمبيوتر والهندسة

- متاحة للذكور والإناث.

- يجب أن تكون اللغة الإنجليزية جيدة جدًا.

- جميع المقابلات والتقييمات ستكون عبر الإنترنت.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة اضغط هنا

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يشار إلى أن الشركة المصرية للاتصالات، أطلقت خدمة «WE Access» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تطوير أعمالهم وتعزيز عملية التحول الرقمي، وذلك من خلال مساعدة الشركات على ربط مواقع المكاتب والفروع بسهولة وبأعلى درجات التحكم وتأمين البيانات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تحليل البيانات التي تساعد بشكل كبير في دعم الأعمال التسويقية وتطويرها.

الخدمة تقدم حلولًا تقنية شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة

وتقدم الخدمة الجديدة حلولًا تقنية شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر تأمينًا إضافيًا للبيانات من خلال توفير شبكة لاسلكية ذكية خاصة (SMART Wi-Fi) للموظفين وشبكة عامة للزائرين، كما تمنح الشركات القدرة على إدارة أكثر من 250 شخص على كل نقطة اتصال مع إمكانية توفير الآلاف من نقاط الاتصال، وبالإضافة لذلك تقدم الخدمة تقارير دقيقة مفصلة تسمح باتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وتعطي الشركة القدرة على التفاعل مع العملاء وفهم اتجاهاتهم السلوكية بما يساهم في زيادة الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.