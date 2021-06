«PREMIUM».. أحدث راوتر من «المصرية للاتصالات» بتغطية أكبر لـWi-Fi

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إن «الرواتر» الجديد PREMIUM يوفر تغطية أكبر لـWi-Fi ويدعم سرعات أعلى بـ10 جنيه فقط في الشهر، مشيرةً إلى أنه بإمكان عملاء الإنترنت الأرضي الحاليين والجدد الحصول على الراوتر الجديد بنحو راوتر واحد فقط للعميل.

راوتر واحد فقط لكل عميل

وأضافت الشركة الحكومية، في بيان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن الرواتر الجديد PREMIUM متاح للعميل بواقع راوتر واحد فقط بنظام المدفوعات الشهرية، وفي حالة طلب جهاز راوتر آخر على رقم الإنترنت الأرضي، فيكون متاح نقدياً.

توافر الخط الأراضي لم يعد شرطاً

وأوضحت الشركة، أن هناك أجهزة راوتر متاحة بدون شرط توافر خط التليفون الأرضي، عبر جهاز ZTE MF927U بسعر 600 جنيه، وهو «مودم» محمول يدعم الجيل التالت والرابع، والسرعة الاستقبال من شبكة الجيل الرابع يصل إلى 150 Mbps والارسال لشبكة الجيل الرابع تصل إلى 50 Mbps، وعدد مستخدمي شبكة :Wi-Fi يصل إلى 10 مستخدمين.

توفر خاصية الـ4G

وأشارت الشركة، إلى أن إتاحة جهاز الراوتر 4G We Air للإستخدام علي شبكة الـ 4G ويمكن استخدامه في مكان واحد فقط لباقات WE Air 150 & We Air 250 و في مكانين لباقات WE Air 400 & We Air 650 علي حسب الاحتياج.

كانت الشركة أطلقت منذ فترة باقات جديدة لخدمات الإنترنت فائق السرعة تحت اسم we space بمتوسط سرعات من 30 إلى 100 ميجابيت، وبأسعار تتراوح من 120 إلى 700 جنيه مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة البالغ نسبتها 14%.

وفي وقت سابق، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد خلال السبع سنوات الماضية التي تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، نقلة على أكثر من محور، ومنها محور البنية التحتية وسرعة الإنترنت وانتشاره، حيث تقدم مركز مصر عالميا من المرتبة 40 على مستوى إفريقيا إلى المركز الرابع أو الخامس.

كما أن تصنيف مصر تقدم في مؤشر سرعة الإنترنت الثابت، التي ارتفعت من 5.6 ميجابت/ ثانية إلى 40 ميجابت/ ثانية.