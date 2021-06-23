توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات ليبية

اختتمت المباحثات المصرية الليبية التي عقدت بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور فيصل أحمد قرقاب، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة المسؤولة عن الإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبي، أمس، حيث تناولت المباحثات سبل تفعيل التعاون في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي من أبرزها التحول الرقمي، والخدمات البريدية، وبناء القدرات وريادة الأعمال، وكذلك توطين التكنولوجيا، كما أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة هاتف ليبيا، وشركة الاتصالات الدولية الليبية، وذلك في مجالات التدريب وتقديم الاستشارات الفنية والدعم الإداري ودعم تقديم الخدمات الدولية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أنه كان هناك سلسلة مكثفة من اللقاءات مع الجانب الليبي على مدار الأيام الماضية لتعزيز التعاون الوثيق بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخلق مشروعات على أرض الواقع يتم تنفيذها على أسس علمية واقتصادية تحقق الاستفادة للشعبين المصري والليبي، حيث تم وضع تصور لمحاور هذا التعاون وسيتم العمل على بلورتها في اتفاقية للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات والتي من أبرزها مراكز البيانات، والربط البيني بين الشبكة الدولية المصرية للكوابل والشبكة الليبية، وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال تصنيع كابلات الألياف الضوئية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب لبناء قدرات الشباب الليبي في كل علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تبادل الرؤى والخبرات في مجالات بناء القرى التكنولوجية والبرامج التقنية والتحول الرقمي وتفعيل التعاون بين مؤسستي البريد المصري والليبي.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم توقيع أربع اتفاقيات بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة هاتف ليبيا، وشركة الاتصالات الدولية الليبية في مجال التدريب والاستفادة من الخبرات التقية والإدارية في مختلف المجالات بالإضافة إلى اتفاقية إطارية للربط البيني وإتاحة شبكة الكوابل الدولية المصرية للأشقاء في ليبيا؛ حيث تعد هذه الاتفاقيات بداية لمرحلة جادة ومتعمقة ومتعددة المحاور من التعاون بين مصر وليبيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن كونها تعد اتفاقا نهائيا لموضوعات تم طرحها خلال زيارته لليبيا في أبريل الماضي.

ومن جانبه؛ ثمن الدكتور فيصل أحمد قرقاب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة على ما لمسه خلال الاجتماعات من انفتاح ورغبة حقيقية من الجانب المصري في التعاون المشترك؛ موضحا أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات لتكون لبنة لأعمال واستثمار وعمل مشترك بين الدولتين الشقيقتين؛ والتي من بينها مشروع لنقل التجربة المصرية الرائدة في مجال التحول الرقمي من خلال تأسيس شركة ليبية مصرية مشتركة معنية بوضع مبادرات التحول الرقمي في البلدين وإنشاء مجموعة من مشروعات البنية التحتية المهمة وتفعيل مشروع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية الحكومية في ليبيا، وكذلك البدء في إنشاء المدن الذكية في طرابلس وبني غازي، بالإضافة إلى إنشاء مركز بيانات وطني في ليبيا بدعم من مصر.

وأضاف قرقاب أنه تم الاتفاق أيضا على الإسراع في إنشاء المقر الرئيسي لأكاديمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ليبيا بشراكة مصرية ليبية والبدء في البرامج التدريبية والتأهيلية وبناء القدرات؛ مؤكدا على أن هناك توجه استراتيجي مصري ليبي على الاستفادة من الموارد الطبيعية والكفاءات لتوطين التقنية والحد من عمليات استيرادها والعمل على التصدير للخارج حيث تم الاتفاق على الاستثمار المصري الليبي المشترك في تنفيذ مشروعات لتوطين أحدث التقنيات في مصر وليبيا، ومنها إنشاء مصنع لكابلات الألياف الضوئية.

هذا وبموجب الاتفاقيات الموقعة بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة هاتف ليبيا، وشركة الاتصالات الدولية الليبية؛ تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم كل أنواع الدعم الفني والاستشاري لشركة هاتف ليبيا؛ من خلال تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بتخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة البنية التحتية بما يضمن تحقيق التحول الرقمي في أقل مدة زمنية، وذلك من خلال أكثر من نموذج يتضمن الاستشارات الفنية والإدارة بالظل وإدارة المشروعات في كل مراحلها، وكذلك تقديم الاستشارات القانونية والتنظيمية والتجارية والدعائية والمالية والمحاسبية وغيرها.

بينما يشمل التعاون في مجال الموارد البشرية والتدريب قيام المصرية للاتصالات بتدريب الكوادر الفنية والإدارية بشركة هاتف ليبيا في مجال إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعملية التحول الرقمي وتنمية المهارات الشخصية، وتتضمن عمليات التدريب كيفية إنشاء وإدارة وتشغيل مشروعات الشبكات الأرضية وفقا لأحدث التقنيات المعتمدة دوليا وأحدث وسائل التدريب لدى الشركة المصرية للاتصالات، كذلك يتضمن التعاون تقديم الاستشارات الفنية والمهنية وتوجيه شركة هاتف ليبيا ومساندتها من أجل إنشاء مركز تدريب للكوادر الفنية والإدارية الخاصة بها لتنفيذ المشروعات التدريبية التابعة للشركة، حيث تتطرق البرامج التدريبية إلى محتوى تدريبي على الخدمات الرقمية مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وغيرها.

وفيما يتعلق بالتعاون فى مجال الخدمات الدولية، تم توقيع اتفاقية إطارية مع شركة الاتصالات الدولية الليبية بما يدعم تقديم الخدمات الدولية متمثلة في خدمات الربط الدولي وحلول متكاملة لتقديم خدمات المحتوى المختلفة ونقل حركة الإنترنت من خلال البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات من نقطه تجميع الإنترنت ومراكز البيانات وشبكة الكابلات البحرية الممتدة في أرجاء العالم.

وقع الاتفاقيات كلا من المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس محمد بالراس علي رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا، والمهندس عادل بشير أبو فارس رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الدولية الليبية.

وتعقيبا على التوقيع؛ قال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات «سعداء بهذا التعاون مع أشقائنا الليبيين، ونسعى إلى تقديم كل أشكال الدعم الفني والاستشاري للمساهمة في الإسراع من تطوير البنية التحتية للاتصالات في ليبيا»، مضيفًا «نمتلك خبرات واسعة تمتد لأكثر من 160 عاما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحققنا خلال السنوات الماضية نجاحات كبير في مجال تطوير البنية التحتية ونسعى إلى نقل هذه الخبرات إلى أشقائنا في شركة هاتف ليبيا».

من جانبه أعرب المهندس محمد علي بالراس، رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا، عن عميق سعادته بهذا التعاون بين المصرية للاتصالات وهاتف ليبيا والذي تضمن التبادل المشترك للخبرات وتدريب الكوادر والتطوير وبناء القدرات قائلاً «نتطلع إلى تعاون أكبر وأوسع في شتى مجالات تكنولوجيا الاتصالات»، مضيفًا «نتطلع أن يصل بنا هذا التعاون إلى توأمة بين الشركتين خاصة مع تطابق العديد من الخدمات والأعمال ذات نفس الطابع».

وقال المهندس عادل بشير أبو فارس، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الدولية الليبية، «سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة المصرية للاتصالات في مجال الاتصالات الدولية، ونتطلع إلى تعميق التعاون مستقبلا والاستفادة من الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها المصرية للاتصالات في مجال خدمات الاتصالات الدولية وشبكة كابلاتها البحرية الممتدة حول العالم».

وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية للاتصالات.

فيما حضر من الجانب الليبي؛ الشارف محمد هبلي مستشار سياسي بوزارة الخارجية الليبية، ووليد محمد الغالي سكرتير أول بوزارة الخارجية الليبية، والدكتور مجدي علي الشيباني رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات، وعاطف سالم الأحرش رئيس مجلس إدارة شركة البنية للاستثمار والخدمات، ومحمد المهدي أبو هبيشة المدير العام لشركة البنية للاستثمار والخدمات، وعبدالمنعم خليفة الحجاجي رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول، وطارق علي الشطشاط رئيس مجلس إدارة.

شركة بريد ليبيا، وعبدالباسط السنوسي، رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، وأعمار محمد البوزيدي رئيس مجلس إدارة شركة الجيل الجديد، والمهندس عبدالخالق عاشور رئيس مجلس إدارة شركة المدار الجديد.

ومن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة كلا من محمد الصادق أبو سماحة مدير إدارة الاستثمار والمساهمات، والسيد خالد مفتاح زغينين مدير المكتب القانوني، ونضال سالم ارميضه مستشار رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبدالرحمن بالحاج مدير مكتب الإعلام والتواصل، ونور الدين محمد الويفاتي مسؤول العلاقات الخارجية وعدد من قيادات الشركة القابضة للاتصالات الليبية والجهات التابعة لها.

الجدير بالذكر أنه قام وفد رفيع المستوى من قيادات وخبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بدولة ليبيا برئاسة الدكتور فيصل قرقاب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بزيارة مصر خلال الفترة من 19 حتى 22 يونيو؛ حيث شهدت الزيارة عدد من الاجتماعات والمباحثات الموسعة من أجل التعرف على التجربة المصرية وتفعيل سبل التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وخلال الزيارة تم الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات تمثل الأولوية لليبيا وتشمل مجالات التحول الرقمي، والبنية التحتية الرقمية والربط البيني، وبناء القدرات، بالإضافة إلى التعاون في الخدمات البريدية من خلال العمل على ربط بين البلدين فيما يتعلق بالبريد السريع المميز، ووضع النظام الأيكولوجي لنظام التتبع للبريد المحلي في ليبيا، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لشركة بريد ليبيا للقيام بدورها في عملية التحول الرقمي في ليبيا.

كما تم الاتفاق على التعاون في مجال تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية في وضع بنية تنظيمية لبناء قدرات الأفراد والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ليبيا، والشروع في نمذجة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» في ليبيا، بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرية فيما يتعلق بالإطار التشريعي والتنظيمي لقطاعات الاتصالات والبريد وتكنولوجيا المعلومات في ليبيا، فضلا عن الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في تحفيز الشباب الليبي على الابتكار وريادة الأعمال والعمل الحر.