488 جنيها إيرادات «الشنطة» لـ بيومي فؤاد أمس بدور العرض

حقق فيلم «الشنطة» للفنان بيومي فؤاد، 488 جنيها إيرادات فقط، أمس الأربعاء، في صالات العرض، وفقًا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، وسط منافسة مع 5 أفلام أخرى، مع توقعات برفعه من السينمات لقلة الإيرادات.

«الشنطة».. كوميدي أكشن في فنادق دبي

في إطار كوميدي «أكشن»، يتناول الفيلم قصة حقيبة يمتلكها بطل العمل تسبب له العديد من المتاعب خلال فترة تواجده في أحد الفنادق الكبرى بمدينة دبي.

فيلم «الشنطة»، من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي، وهو من تأليف تامر عبد المنعم وبطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف دسوقي ومحمد عبد العظيم والطفلة بيزي، مع ظهور خاص للنجم محمد لطفي، وإخراج أحمد البدري.

تصوير الفيلم استغرق سنة.. و3 إصابات كورونا

استغرق تصوير الفيلم أكثر من عام كامل، خاصة وأنَّ هناك مشاهد تم تصويرها في دبي، وخلال الإقامة بالمدينة العام الماضي أصيب 3 من طاقم عمل الفيلم بفيروس كورونا، وهم مدير الإنتاج شادي فتحي، وأحمد عبد اللاه مسؤول أعمال الأكوربات، والكوافير سامر النجار، ما دفع منتج ومؤلف الفيلم الفنان تامر عبد المنعم إلى الاستقرار في دبي للاطمئنان علي حالتهم الصحية، ثم عادوا إلى القاهرة وانتهى التصوير ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج.

نشاط فني متنوع لـ بيومي فؤاد خلال الفترة الحالية

من ناحية أخرى، يشارك الفنان بيومي فؤاد في فيلم «العميل صفر» للفنان أكرم حسني الذي صوّر عددًا من مشاهده في مناطق بالقاهرة، ويجسد فيه دور والد بطل العمل خلال الأحداث، ولديه محل عطارة ويواجه العديد من المواقف بشكل كوميدى مع ابنه ونيللي كريم التي تشارك في بطولة الفيلم.

كما يلعب «بيومي» دور البطولة أمام الفنانة ليلي علوى في فيلمها الجديد «ماما حامل»، الذي يعرض بدور العرض حاليًا، ويشارك في بطولته كل محمد سلام وحمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كامل.