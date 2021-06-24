البرلمان العربي يدين افتتاح سفارة لهندوراس في القدس المحتلة

أدان البرلمان العربي، افتتاح جمهورية هندوراس سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أنّ هذه الخطوة تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال، وتعد اعتداء سافر على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

وأكد البرلمان العربي في هذا السياق، قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على القدس بغير طريق المفاوضات.

وشدد البرلمان العربي على أنّ هذه الخطوة ليست لها أي أثر قانوني، ولن تُغير شيئا من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي.

وطالب البرلمان العربي، حكومة وبرلمان هندوراس بالتراجع عن هذه الخطوة المخالفة للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة.