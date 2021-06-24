إلهام شاهين وباسم سمرة يصلان أسوان لحضور افتتاح مهرجان أفلام المرأة

وصل عدد من الفنانين محافظة أسوان، اليوم الخميس، لحضور حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ومن بينهم إلهام شاهين، باسم سمرة، شريف رمزي وزوجته ريهام أمين.

وتنطلق فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، اليوم الخميس، وتستمرلمدة خمسة أيام، حتى 29 يونيو الجاري.

تكريم إلهام شاهين ودنيا سمير غانم

وتحصل الفنانة إلهام شاهين في افتتاح المهرجان، الليلة، على جائزة «إيزيس للإنجاز» تقديرًا لمشوارها السينمائي الطويل الذي عبرت فيه من خلاله عن قضايا المرأة، وتشمل التكريمات في الدورة الخامسة من المهرجان النجمة الفرنسية ماشا مريل.

كما يشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة دنيا سمير غانم، التي تغيب عن عن الفعالية، ولكنها أرسلت مقطع فيديو مصور لإذاعته في الحفل، فيما تُكرم في الختام المخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائي منى البنداري.

12 فيلمًا تنافس على جوائز الدورة

ويُكرم منتدى «نوت» لقضايا المرأة بمهرجان أسوان، الدكتورة فايزة الخرافي باعتبارها واحدة من رموز العلم والعمل الأهلي والتطوعي في المنطقة العربية، وإحدى الرائدات العربيات في المجال التربوي.

وقال الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان، إن 12 فيلمًا من 16 دولة، بينها 4 أفلام تسجيلية، وفيلم تحريك، تتنافس على جوائز دورة هذا العام، لافتا إلى عرض فيلمين مصريين لمخرجتين، في عرضهما العالمي الأول.

وأوضح أن أول الأفلام المشاركة في المسابقة، الفيلم المصري التسجيلي «من وإلى مير» سيناريو وإخراج ماجي مرجان، في عرضه العالمي الأول. وخلال الفيلم تذهب المخرجة لتزور مير القرية التي ولد فيها أجدادها، المكان الذي تركوه لكن ظلوا مرتبطين به. ولكن حينما تزوره مير حاليا تكتشف مكانًا يريد أغلب سكانه أن يتركوه.

وأشار «محسن» إلى أن مصر تشارك أيضا في المسابقة بالفيلم التسجيلي «أحلام منسية» سيناريو وإخراج مروة الشرقاوي، في عرضه العالمي الأول.