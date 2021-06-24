موانئ دبي السخنة تُصدر أكبر شحنة مشروعات على مدار تاريخها

نجحت موانئ دبي السخنة، البوابة الرئيسية للتجارة في مصر، والمشغل لميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إدارة أكبر عملية شحن مهيئات معدنية في تاريخ الميناء، وهي عبارة عن مهيئات فولاذية، وصل حجمها إلى 8580 مترا مكعبا، من خلال جهود فريق العمليات والتجارية في موانئ دبي العالمية، نتج عن هذا العمل المعقد تحميل الهياكل الصلب على ظهر سفينة البضائع العامة العملاقة MSM Douro.

وسيتم تصدير الشحنة إلى ألمانيا نيابة عن الشركة المصدرة وهي واحدة من أكبر مصنعي المعادن في الشرق الأوسط وهي شركة «فيروميتالكو ستيل كونستركشن»، Ferrometalco Steel Construction التي تعمل في مصر، وتطلبت عملية التحميل التعاون بين الإدارات الحكومية ذات الصلة بالميناء في نقاط المغادرة ومحطة الوصول، والفرق الأمنية لنقل الشحنة بأمان داخل ميناء السخنة، وأجرى فريق الخبراء مسح شامل للموقع لضمان التعامل السلس مع البضائع.

وذكرت موانئ دبي، في بيان رسمي لها اليوم، أنّ طول سفينة البضائع العامة العملاقة MSM Douro يبلغ 109.02 متر، وعرضها 15.68 متر، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 5733 طنًا، ووصلت إلى موانئ دبي العالمية السخنة، وهي جاهزة لاستلام وتخزين الهياكل الصلبة.

وقال جيرارد فان دن هوفيل، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة والمدير العام لموانئ دبي العالمية مصر: «بلغ حجم شحنة مهيئات معدنية 8580 مترًا مكعبا، وتتضمن 4 قطع ضخمة من الصلب بأحجام مختلفة (950 و700 وقطعتين 600) متر مكعب، ورغم كونه تحديا صعبا، إلا أنّ موانئ دبي العالمية السخنة لديها القدرات والخبرات اللازمة للتعامل مع مثل هذه العملية واسعة النطاق».

وتابع: «بذلت الإدارات التجارية والتشغيلية بميناء السخنة جهودًا كبيرة خلال الأيام الماضية لتسهيل مثل هذه العملية الكبيرة، واستعدادًا لشحنها أجرى الفريق المسؤول مسحًا شاملاً لموقع التخزين بالميناء للتأكد من أنّه سيتم مناولة البضائع بسلاسة داخل مرافق موانئ دبي العالمية السخنة».